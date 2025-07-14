芎林衛生所前主任吳聲讓辦相驗收紅包10年 詐財逾528萬元遭起訴

新竹縣芎林鄉衛生所前主任吳聲讓長達10年在辦理相驗時，透過主動開口或殯葬業者轉述向死者家屬索取每案2千到4千元不等的紅包，此舉導致家屬誤信為合法費用而當場交付，合計詐得至少528萬4650元。新竹地檢署今天依貪汙治罪條例之利用職務機會詐取財物罪，以及背信罪等罪嫌起訴吳聲讓。

新竹地檢署表示，吳聲讓從2009年起擔任新竹縣芎林鄉衛生所醫師兼主任，依法承新竹縣縣長之命並受新竹縣政府衛生局督導，為服務於地方的公務員，主要職責包括綜理衛生所務、指揮監督員工，以及辦理行政相驗並開立死亡證明書。

依造新竹縣政府公告的相驗收費標準，芎林鄉衛生所辦理行政相驗每案僅得收費200元（含10份死亡證明書），應由家屬親自至衛生所繳納，不得擅自加收或變更。

然而吳聲讓從2013年1月起到2023年4月30日止，利用擔任衛生所主任的機會，辦理相驗時透過主動開口或由殯葬業者轉述，向死者家屬索取每案2千至4千元不等紅包，致家屬誤信為合法費用，當場交付現金紅包給吳，合計詐得至少528萬4650元。

新竹地檢署表示，吳聲讓為掩飾犯行，竟基於背信犯意，除違反前述收費規定外，仍逕行開立死亡證明書10份交予死者家屬，致家屬未依規定至芎林鄉衛生所繳納應繳行政相驗費用，造成衛生所損失。經查，芎林鄉衛生所共通報5812件行政相驗死亡案件，但實際僅收到601件行政相驗費用，短收計5211件，以每件200元計算，損失金額共計104萬2200元。