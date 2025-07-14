涉嗆罷團潑咖啡、「1個打4個」 男子遭起訴

台北市周姓男子今年4月2日晚間到超商消費時，遇到罷團成員進行罷免賴士葆連署活動，持咖啡向罷團成員說「要不要我潑你」、「我1個打你們4個」等語。北檢今天依涉恐嚇及違反選罷法起訴周男。

檢方起訴指出，周男於4月2日晚間到台北市文山區指南路一家超商消費時，看到4名「文山退葆」罷團成員在超商外進行罷免連署活動，心生不滿，高舉手上所拿的咖啡向罷團成員說「妳要不要我潑妳讓妳知道這不是咖啡」、「妳要我試嗎」等語。

周男拿著咖啡持續朝4名罷團成員走近，其中一名罷團成員勸阻周男並要求他向後退，周男向4名罷團成員咆哮「來啊，我1個打你們4個」等語。4人到警方提告恐嚇等罪嫌。

台北地檢署偵辦後，認為周男不僅涉及恐嚇，主觀犯意顯然出於妨害罷免連署案進行，今天依刑法恐嚇危害安全罪、公職人員選舉罷免法以其他非法方法妨害他人為罷免案之連署罪起訴周男。