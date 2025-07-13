嫌鄰居太吵持電鑽鑿穿牆壁 男子判刑4月

新北市林姓男子與鄰居不睦，涉嫌以「震樓神器」等物製造噪音，妨害鄰居安寧，並傳LINE恐嚇，甚至持電鑽鑿穿牆壁。士林地院依強制、恐嚇、毀損等罪，判處林男有期徒刑4月，得易科罰金，可上訴。

判決指出，林男原居於新北市某社區8樓（已遷離），與隔壁住戶因噪音問題相處不睦。林男被控自民國112年7月間至同年10月5日間，多次持木頭敲打隔鄰牆壁，或以棒球、壘球、籃球丟擲隔鄰牆壁，藉以製造巨大聲響。

此外，林男於同年10月21日至12月11日間，在鄰居住處屋頂，以穿木屐踩踏跳躍來回踱步、裝設外稱「震樓神器」的自製震動動力機械、抬起巨型圓狀物品往地上砸、持籃球運球、持高爾夫球、石頭、鐵棒、木棍等物敲擊地板等方式製造噪音。

林男還被控於112年11月1日上午，以通訊軟體LINE傳送訊息給鄰居，內容為「見一次 打一次」、「門牙會脫離你的牙齦」，使對方心生畏懼。

判決表示，林男於113年3月16日下午1時10分許，持電鑽鑿穿鄰居住處的主臥室牆壁，使牆壁上的電器插座、電路系統均損壞致不堪使用。

林男在審理期間坦承毀損行為，但否認強制、恐嚇等罪，他辯稱，因為鄰居在隔壁每天吵，受不了才敲對方的天花板及傳訊息，沒有強制、恐嚇的犯意，並提出自身蒐證的光碟為證。

士林地院指出，經勘驗林男光碟後，顯示房間內雖然有異響，但為時均甚短暫，而且難認刻意針對林男而來，林男未循正當程序謀求解決，反圖以私力報復，縱然林男房中異響確為鄰居製造的噪音，也不能據以免責。

士林地院認為，林男未能以理性方式處理紛爭，反持續以不法方式，破壞鄰居居住安寧、恐嚇、甚至毀損鄰居的牆面電路系統，顯然欠缺法治觀念，犯後雖坦承犯行，但並未能與鄰居達成和解，依強制、恐嚇、毀損等罪，判處林男應執行有期徒刑4月，得易科罰金，可上訴。