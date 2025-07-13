約好拍付費色情片她臉要打碼 台中男全露上傳沒賺錢還賠30萬

台中市薛姓男子在前年間與女友約好，拍攝色情片上傳到付費網站，以賺取收入，女友同意但要求薛需將她的臉部打馬賽克，未料薛男將未打碼影片，上傳3個付費網站，以419元販售，薛男女友發現後報警，薛男稱影片沒賣出即下架，一審判薛4月徒刑，薛上訴後已賠償30萬元與女友達成和解，二審判他緩刑2年，全案確定。

判決指出，薛姓男子（40歲）在前年9月間向女友表示，希望拍攝兩人的性愛影片，上傳「fans17」、「FansOne」、「myfans」等網站販售營利，女友同意，但強調需將她的臉部打馬賽克，不可讓外界辨識，薛男同意後，二人拍攝性愛片。

薛男在同年11月間，以漫畫人物為名稱，在付費社情網站上傳該部影片，以419元價格販售，未料薛男女友經友人告知後，得知該部影片沒有將其臉部打碼後，以付費解鎖後確認，報警提告，薛男被依妨害性隱私及不實性影像罪起訴。

台中地院審理時，薛男雖坦承犯行，不過卻強調，影片沒有售出即下架，而且標價是299元，沒有獲利，不過法官認為，此案是由被害人自行購買確認，價格為419元，可見薛男至少有獲利一筆，依法判薛男4月徒刑，犯罪所得沒收。