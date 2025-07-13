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醫師違停載人釀騎士撞死違規行人 有肇責…過失致死被判刑

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄某醫師將汽車違停在鼓山區文信路載人，造成李姓騎士視線被擋，撞上正在過馬路的吳姓行人，吳男遭撞後重傷，隔年因臥床併發肺炎離世，高雄地院審理時，法官認定醫師有肇責，考量他與吳男家屬和解，依過失致死罪判5月，得易科罰金，緩刑2年。可上訴。

判決指出，醫師2022年12月21日傍晚6時許，開車到鼓山區文信路載人，卻未將車輛僅靠道路邊線，直接在慢車道上臨停。

當時李姓騎士沿文信路快車道經過，被醫師的車輛擋住視線，未注意吳姓行人正橫穿馬路，李男直接撞上吳男，吳倒地後頭部受傷，送醫急救後撿回一命，但有意識遲鈍、無法言語、無行為能力，經送養護之家後，隔年仍因併發雙側肺炎喪命。

吳男死亡時間雖已是事發10個月後，但他是因車禍後癱瘓臥床，導致反覆肺炎而併發症死亡，則其車禍受傷與死亡結果間即具因果關係違停的醫師及李姓騎士都被依過失致死罪起訴。

李男因與吳男家屬達成調解，雖吳男違規穿越馬路為肇事主因，但李未注意車前狀況仍有責任，依過失致死罪判4月，得易科罰金，緩刑2年確定。

至於違停的醫師，高雄地院審理時，法官認為醫師停車位置占據慢車道，停車位置距離道路邊線超過40公分，已阻擋李男及吳男雙眼視線，雖醫師違停為肇事次因，但仍須負刑事責任，考量他已與吳男家屬達成和解，且已賠償完畢，依過失致死罪判5月，得易科罰金，緩刑2年。可上訴。

高雄某醫師將汽車違停在鼓山區文信路載人，造成李姓騎士撞上吳姓行人，法官認為醫師也有肇責，判刑5月，得易科罰金，緩刑2年。取自 Google Map
高雄某醫師將汽車違停在鼓山區文信路載人，造成李姓騎士撞上吳姓行人，法官認為醫師也有肇責，判刑5月，得易科罰金，緩刑2年。取自 Google Map

醫師 違停 過失致死

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