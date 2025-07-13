懷疑女友劈腿 外籍男工吃醋持刀刺死她

高雄市岡山區阮姓越南籍移工，前年10月20日不滿同鄉的黎姓女友疑似劈腿，雙方爭吵時，阮男竟持刀刺中黎女左胸，還割斷右頸動脈導致黎女死亡，橋頭地院依殺人罪判他10年6月徒刑，他不服上訴，高雄高分院認原審刑度有理，維持原判決。可上訴。

阮男與黎女為同居男女朋友，黎女卻疑在外認識小王因而向阮男提分手，氣得阮男逼迫黎女當面談判，還以越南文傳訊息恐嚇黎女「妳要跟我講清楚，否則全部三人同歸於盡」、「我永遠不會放過妳跟那個傢伙」。

阮男更恐嚇黎女「台灣這塊土地對我來講不是寬到哪裡去，你們應該要知道」嚇得黎女不斷哀求阮男「放手」希望能結束交往關係，但阮男仍以生命安全要脅黎女當面說清楚講明白。

前年10月20日晚間，黎女與阮男相約在友人家談判，阮男一到場就質問黎女是不是另結新歡，要求黎女交出手機讓他查看，但黎女不從，阮男便加她壓在地上搶奪手機，還抽出預藏的折疊刀威脅黎女不要靠近。

阮男準備點開黎女手機中的訊息時，黎女又上前爭搶手機，沒想到阮男竟不顧黎女生命安危，直接將折疊刀刺向黎女的左胸，還往右上劃破，當場割斷鎖骨、氣管、右頸動脈及右頸靜脈，黎女當場噴血倒地，送往岡山醫院急救仍於當晚11時許傷重不治。

橋頭地院法官審理後，認為阮男只因不滿黎女提分手就逼迫見面談判，還持刀殺害黎女，考量他犯案後幫黎女求救，並坦承犯行，賠償黎女家人5000萬元越南盾，依殺人案罪判處有期徒刑10年6個月，及強制罪3個月，刑期執行完畢後將驅逐出境。