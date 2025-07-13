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養保育類鸚鵡觸法 上訴改罪名判更重

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

警方過去曾查獲的第一級保育類野生動物「緋紅金剛鸚鵡」。圖／聯合報系資料照片
警方過去曾查獲的第一級保育類野生動物「緋紅金剛鸚鵡」。圖／聯合報系資料照片

南投林姓男子非法飼養2隻經農業部公告的第一級保育類野生動物「緋紅金剛鸚鵡」，南投地院一審依非法騷擾保育類野生動物罪判他3月徒刑，上訴台中高分院二審以他有花18萬元購入其中1隻，改依非法買保育動物罪判他6月，仍可上訴。

檢警調查，林男2023年在南投向不詳來源以18萬元購入第1隻緋紅金剛鸚鵡，同年11月又向李姓女子處取得第2隻，並將2隻鸚鵡以鐵鍊豢養在自家電器行外。

保七警方獲報持搜索票上門，當場查扣鳥隻後，送交屏東科系大學野生動物保育服務中心鑑定，確認都是第一級保育類動物緋紅金剛鸚鵡。

南投地院一審時，林坦承購入鸚鵡，但否認意圖展示販賣，辯稱2隻鳥都是自己要養的，他在臉書貼的照片只是分享。一審依2個非法騷擾保育類野生動物罪，各判林2月，2隻鸚鵡沒收；檢方不服上訴。

二審認為林男買入第1隻鸚鵡，破壞野生動物多樣性、生態平衡，欠缺保育觀念，改依非法買入保育類野生動物罪判他6月，得易科罰金。

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