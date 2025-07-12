行車糾紛嗆「送你去殯儀館」遭起訴 法官這原因逆轉判無罪

新竹王男因行車糾紛與駱女爆發口角，當街怒嗆：「我送妳去殯儀館」，檢方依恐嚇罪起訴王男。不過新竹地院審酌雙方爭執內容與現場錄音，認為王男僅為情緒性語言發洩，並無實質恐嚇意圖，判決王男無罪。

判決書指出，王男與駱女於2023年3月間在新竹縣某路段因左轉爭議爆發衝突，王男質問駱女轉彎未禮讓直行車，雙方激烈爭辯，王男氣憤下脫口說出：「什麼警察局？我送你去殯儀館」、「不用啦，我送妳去妳，殯儀館啦」等語。

駱女提供行車紀錄器畫面與錄音檔作為佐證，王男則辯稱自己說的是：「我差點被你送去殯儀館」，而非加害對方的言詞。但法院勘驗錄音後認定，王男確實講出上述句子，辯詞難以採信。