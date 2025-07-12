印尼男當詐團車手、監控手 被害人聲請民事賠償1062萬元 法院主張曝

印尼籍謝姓移工、尤姓男子先後入詐騙集團，謝男擔任車手，尤男擔任監控手，接受詐團指示向一名陳姓男子收取現金和黃金，價值累計1062萬多元，陳男察覺被詐後報警逮捕謝、尤二人。陳男不甘損失提起民事賠償，彰化地方法院駁回聲請。

判決書指出，謝姓、尤姓（姓氏為中文譯音）去年11月入境台灣前，已加入詐騙集團，接收姓名年籍性別不詳的「。」、「你是小彈」。詐團成員指示，謝男向被害人收取面交現金或黃金，尤男從旁監控。

彰化縣陳姓男子去年8月在臉書看到投資股票廣告，點入連結，詐騙集團成員LINE暱稱「投資部落客-杉本來了」聯絡他，並邀請加入LINE「談股論金論金學習室AK」群組，接著LINE暱稱「趙雅馨」、「華翰線上營業員」引導陳男下載華翰APP，教他買股票投資，因此去8月19日到10月28日先後6次交付現金或黃金給投資專員（車手），累計金額1062萬2558元。

華翰APP是虛假投資平台，陳男每天看他投資的股票只漲不跌，每天獲利非常開心，要求先出金提回一部分，詐團稱帳戶遭凍結，需再繳800萬元保證金才能提領，陳男起疑，詢問親友始知受騙，報警後在11月7日與詐團約定到某超商旁面交300萬元現金，謝男、尤男被埋伏員警逮捕。

謝、尤二人一審被判徒刑，上訴中，陳男不甘被騙1千多萬元，主張謝、尤二人是詐騙集團共犯，具關聯性，提出損害連帶附帶賠償責任，應賠償1062萬2558元。謝、尤二人辯稱300萬元都被警方查扣，沒拿到陳男的錢。