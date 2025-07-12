逼夫交5萬月退俸不成...悍妻竟潑尿踹下體 法官判准休妻

新竹張婦要丈夫陳男將每月退休俸5萬元全部給她遭拒，竟失控把尿潑在他鞋子、在門前撒白糖，還用衛生紙團、汙穢物及食物殘渣製作詭異圖樣，甚至還用鐵鎚砸電腦、用腳攻擊陳男下體，讓他身心畏懼訴請離婚。新竹地院認兩人婚姻已破裂，判准離婚。

判決書指出，張婦與陳男結婚逾20年，結婚後原共同生活，但陳男控訴，妻子2019年起因不滿他未交出5萬月退俸，竟情緒失控竟情緒失控，砸毀他收藏的紫砂壺，持鐵鎚敲毀電腦，事後更丟棄他採買的蔬果，剪破他衣褲。

不僅如此，還將尿液潑灑在他鞋子裡、在門前撒白糖，在門口、牆壁塗鴉驚悚文字及不明圖案，或以衛生紙團、汙穢物及食物殘渣等製作詭異圖樣，又故意破壞家具、製造大量垃圾，且空燒鍋具，砸毀他手機。

陳男控訴，2020年10月7日張婦向他索要金錢時，竟用腳踢他下體，令他心生恐懼遂聲請保護令，雙方也因此分居至今已逾4年，認為雙方已婚姻難以維持，向法院訴請離婚。