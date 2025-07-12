高雄噪音惡鄰被法院認證仍不怕 法官重判女子要賠100萬

高雄市一名蔡姓女子因多次在住家製造噪音，甚至大聲播放佛經、撞門、敲地板，聲響「比鞭炮還大聲」，造成莊姓鄰居一家不堪其擾，提告求償。蔡女一審遭判賠80萬元後還不收斂，甚至上訴要求翻案，但二審法官判更重，要求她應賠給莊家每人25萬元，共100萬元，且不得再上訴。

判決書指出，過去蔡姓女子在10多年前就曾經被莊家告上法院，也是因製造噪音起糾紛，當時經法院就曾判決蔡女不得再發出噪音，但沒想到蔡女去年3月又再次製造噪音，持續長達一個多月，每天次數多達數十次，不僅大聲關門，還拿石頭撞門、地板。

莊家曾報警請員警前來處理，但連員警都嚇到，因為蔡女製造的噪音「比鞭炮還大聲」，由於兩家人都住在隔壁，只隔了一道牆，員警替莊家人抱屈「一定已經超過一般人合理忍受的範圍」，嚴重影響安寧及睡眠。

就連隔壁炸雞店老闆都出庭作證，蔡女會敲門或敲物品，聲音很大聲，有點像鐵捶打牆壁的聲音，一般人應該不太能忍受，就連他不住在店面都覺得被影響到安寧。

不過蔡女辯稱，她只有用手敲自己的門，沒有用石頭敲，且晚上12時到早上6時之間都沒有發出聲音，並未違反噪音汙染管制法及社會秩序維護法。