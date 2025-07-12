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「爸爸摸我奶奶」狼父熊抱女兒襲胸 判刑7月

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市1名狼父去年中闖進女兒房間熊抱襲胸，事後未否認犯行，但迄今仍未對女兒道歉表達悔意，新北地院日前依強制猥褻罪判刑7月，可上訴。

判決指出，新北市吳姓男子去年6月初，見未滿18歲女兒獨自1人在房間，突然闖進房間，從女兒身後熊抱，隔著外衣徒手撫摸胸部長達30至40秒，因女兒驚聲尖叫且不斷扭動身體掙扎才放手離去。

少女受到驚嚇向母親哭訴後，由母親陪同至警局報警提告。吳男到案後，不否認犯行，但始終未對女兒道歉表達悔意，新北地院日前依強制猥褻罪判刑7月，仍可上訴。

新北市1名狼父去年中闖進女兒房間熊抱襲胸，新北地院日前依法判刑7月。示意圖／Ingimage
新北市1名狼父去年中闖進女兒房間熊抱襲胸，新北地院日前依法判刑7月。示意圖／Ingimage

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