影／基隆新市政大樓估投資51億將公告招商 2大樓怎麼分？民代質疑

基隆市政府在中正路舊公車修理場規畫建新市政大樓，為首件公辦都更案，市府提供土地規畫兩棟大樓，經費由投資人負擔，市府分回一棟做新市政大樓，藉由引進商業機能帶動東岸廊道的串連發展，預計吸投資51億元，近日公告招商。民代質疑有利於投資方不利市民。市府說，權利變換法規均有相關估價與認列標準，確保市府權益。

「基隆市政府新市政大樓公辦都市更新案」已開過招商說明會，近日將正式招商，市府組成公辦都市更新案機關採購廉政平台，昨開第二次聯繫會議，基隆地檢署、基隆市調查站、國家住宅及都市更新中心及台灣透明組織等相關單位代表參加，希望各方共同監督，讓整個招商、評選到履約的過程公開透明。

市府表示，基地面積約1327坪，可開發總樓地板面積約1.8萬坪，土地權屬100％為基隆市政府所有，產權單純且基地方整，為基隆市少有的大規模開發土地，預估開發總金額將逾50億元。

市府規畫透過公私協力模式公辦都市更新，市府提供土地，興建經費由投資人負擔，市府可分回辦公大樓。市府評估如自行興建約需經費50億元，中央雖可補助三成經費，市府仍需自籌35億元，市府考量未來有基隆捷運建設經費需求龐大，決定採公私協力徵求投資者。

市議員鄭文婷說，現址改建成為「雙子星大樓」，到底怎麼分才公平，市府如分回較小的建物，無法將散落各地的局處全納入，與興建新市政大樓目的相悖。

鄭文婷表示，目前容積率僅有560，但未來可能增加到840，增加的建坪如何分配，市府未說明清楚，恐怕規畫都是利於投資方，而不是市民，令人擔憂。

市府都發處長謝孝昆說，為減低自行編列龐大預算開發壓力，採都市更新權利變換以土地折價抵付之方式，引入民間實施者資金與專業技術人共同開發，除取得市府所需的辦公使用空間，同時也創造基地及附近地區發展的示範效益；至於都更權利變換，法規均有相關估價與認列標準，並須經更新審議會審議，確保市府的權益。