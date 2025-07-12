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北院裁定沈慶京3億交保 2億需找人保...人選至今難產

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北地院審理京華城案，威京集團主席沈慶京前天透過律師聲請具保停押，法官開出交保金不少於1億元、須併同人頭保證、電子監控三條件，合議庭昨天裁定沈慶京以3億元交保，命沈左腳配帶電子腳環、每日持個案手機，回報所在位置。

北院開的3億交保，要件為沈慶京自己籌得1億元，另外2億需為他人以保證書方式出具，意即「人保」，由於金額龐大，人選一時半刻難尋覓，北院指出，昨晚至上午，沈慶京委任律師都尚未到北院辦理交保程序。

裁定書指出，沈慶京提供一億元保金並覓得具保人提出二億元保證書後，准予停止羈押，限制住居在台北市大安區，自停止羈押之日起限制出境、出海八月，交保後不得與同案被告、證人接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情。台北地檢署對此表示予以尊重。

沈慶京目前戒護就醫在台大醫院進行腎臟抗黴菌療程，如住院期間籌足保金、找得人保，法院會派廠商去醫院為沈裝設器材，如出院押返看守所才繳交保金、覓得人保，沈會被提解到法院裝設器材，至於何時可獲釋？視金脈、人脈決定，沒有定論。

此外，沈慶京有就醫需求，法官特准，如有影響醫療時，應於入院期間聲請暫時拆卸電子腳環，於出院前完成配戴裝置。

涉京華城案遭起訴的威京集團主席沈慶京，目前戒護就醫，律師聲請具保停押，法官裁定3億元台幣交保、命沈配帶電子腳環、每日持手機回報所在位置。(本報資料照片)
涉京華城案遭起訴的威京集團主席沈慶京，目前戒護就醫，律師聲請具保停押，法官裁定3億元台幣交保、命沈配帶電子腳環、每日持手機回報所在位置。(本報資料照片)

沈慶京 律師 台大醫院

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