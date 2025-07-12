北院裁定沈慶京3億交保 2億需找人保...人選至今難產

台北地院審理京華城案，威京集團主席沈慶京前天透過律師聲請具保停押，法官開出交保金不少於1億元、須併同人頭保證、電子監控三條件，合議庭昨天裁定沈慶京以3億元交保，命沈左腳配帶電子腳環、每日持個案手機，回報所在位置。

北院開的3億交保，要件為沈慶京自己籌得1億元，另外2億需為他人以保證書方式出具，意即「人保」，由於金額龐大，人選一時半刻難尋覓，北院指出，昨晚至上午，沈慶京委任律師都尚未到北院辦理交保程序。

裁定書指出，沈慶京提供一億元保金並覓得具保人提出二億元保證書後，准予停止羈押，限制住居在台北市大安區，自停止羈押之日起限制出境、出海八月，交保後不得與同案被告、證人接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情。台北地檢署對此表示予以尊重。

沈慶京目前戒護就醫在台大醫院進行腎臟抗黴菌療程，如住院期間籌足保金、找得人保，法院會派廠商去醫院為沈裝設器材，如出院押返看守所才繳交保金、覓得人保，沈會被提解到法院裝設器材，至於何時可獲釋？視金脈、人脈決定，沒有定論。