北院裁定沈慶京3億交保 2億需找人保...人選至今難產
台北地院審理京華城案，威京集團主席沈慶京前天透過律師聲請具保停押，法官開出交保金不少於1億元、須併同人頭保證、電子監控三條件，合議庭昨天裁定沈慶京以3億元交保，命沈左腳配帶電子腳環、每日持個案手機，回報所在位置。
北院開的3億交保，要件為沈慶京自己籌得1億元，另外2億需為他人以保證書方式出具，意即「人保」，由於金額龐大，人選一時半刻難尋覓，北院指出，昨晚至上午，沈慶京委任律師都尚未到北院辦理交保程序。
裁定書指出，沈慶京提供一億元保金並覓得具保人提出二億元保證書後，准予停止羈押，限制住居在台北市大安區，自停止羈押之日起限制出境、出海八月，交保後不得與同案被告、證人接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情。台北地檢署對此表示予以尊重。
沈慶京目前戒護就醫在台大醫院進行腎臟抗黴菌療程，如住院期間籌足保金、找得人保，法院會派廠商去醫院為沈裝設器材，如出院押返看守所才繳交保金、覓得人保，沈會被提解到法院裝設器材，至於何時可獲釋？視金脈、人脈決定，沒有定論。
此外，沈慶京有就醫需求，法官特准，如有影響醫療時，應於入院期間聲請暫時拆卸電子腳環，於出院前完成配戴裝置。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言