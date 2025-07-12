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南投電器行竟養第一級保育類動物 花18萬買鸚鵡下場曝

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

南投林姓男子非法飼養2隻經農業部公告的第一級保育類野生動物「緋紅金剛鸚鵡」，南投地院一審依非法騷擾保育類野生動物罪判他3月，上訴後台中高分院二審以他有花18萬元購入其中1隻，撤銷改依非法買入保育類野生動物罪判他6月，仍可上訴。

檢警調查，林男2023年6、7月在南投經營的電器行向不詳來源以18萬元價格購入第1隻緋紅金剛鸚鵡，同年11月又自李姓女子處取得第2隻，並將2隻鸚鵡以鐵鍊豢養在店家外以此騷擾保育類動物。

保七警方獲報持搜索票上門，當場查扣鳥隻後送交國立屏東科系大學野生動物保育服務中心鑑定，確認都是第一級保育類動物緋紅金剛鸚鵡。

南投地院一審時，林坦承購入鸚鵡，但否認意圖展示販賣，辯稱2隻鳥都是自己要養的，他在臉書上貼的照片只是分享，另有其對話紀錄、照片及查扣鸚鵡鑑定可佐。

一審依2個非法騷擾保育類野生動物罪，各判林2月、2月，應執行3月，得易科罰金，扣案2隻鸚鵡沒收；檢方不服上訴。

台中高分院二審認為，林男以18萬元買入第1隻鸚鵡，雖非以營利目的買入，也沒有賣出行為，但構成非法買入保育類野生動物罪，檢察官起訴時漏引用該法條，但犯罪事實已載明購入行為，二審當庭告知林男犯該罪名並審理。

二審認為，林男同時犯野保法非法買入保育類野生動物罪、非法騷擾保育類野生動物罪，審酌他為飼養、觀賞而非法購入鸚鵡並以鐵鍊豢養在站台上騷擾，2罪想像競合，從重依前項論處。

二審說，林破壞野生動物多樣性、生態平衡，欠缺保育觀念，改依非法買入保育類野生動物罪判他6月，得易科罰金。

警方過去曾查獲的第一級保育類野生動物「緋紅金剛鸚鵡」。圖／報系資料照
警方過去曾查獲的第一級保育類野生動物「緋紅金剛鸚鵡」。圖／報系資料照

鸚鵡 南投 保育類野生動物

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