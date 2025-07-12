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影／豬隊友露餡！林口警方查車逮到2人共7條通緝

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市警方日前在林口區盤查可疑車輛，駕駛報假身分應對順暢，乘客聲稱忘記證號扯東扯西令人起疑，甚至還想偷偷扔棄針筒，最後被查出都是詐欺通緝犯，2人總共7條通，且被搜到毒品喪屍煙彈、懷疑吸毒開車。

林口警分局員警10日凌晨0時巡邏經林口區中山路，發現1車2人形跡可疑即上前盤查，56歲駕駛余男自稱未帶身分證，從容順暢報出1組證號、生日、住址、生肖等資料。右前座54歲乘客陶男聲稱忘記證號、顧左右言他，員警察覺有異立即請求支援。

更多警察到場後，陶男又更緊張了，匆忙掏出身上3支針筒想扔掉，立刻被制止，隨即查出是新北地檢署發布的詐欺通緝犯，當場逮捕並實施附帶搜索，從身上找到依託咪酯煙彈1顆。

駕駛余男仍堅拒透露真實身分，被帶返警局按壓指紋查驗，結果共有6條通緝，包括新北地檢署發布詐欺、偽造證券通緝、以及新北和彰化地方法院、台北及基隆地檢署發布詐欺、加重詐欺通緝，常業劣跡橫跨多地。

警詢後陶男依毒品與通緝案、余男依多項通緝併案移送新北地檢署，是否涉嫌毒駕，將等尿檢結果另行偵辦。

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新北市警方日前在林口區盤查可疑車輛，駕駛報假身分應對順暢，乘客聲稱忘記證號扯東扯西令人起疑，甚至還想偷偷扔棄針筒，最後被查出都是詐欺通緝犯，2人總共7條通，且被搜到毒品喪屍煙彈、懷疑吸毒開車。記者林昭彰／翻攝
新北市警方日前在林口區盤查可疑車輛，駕駛報假身分應對順暢，乘客聲稱忘記證號扯東扯西令人起疑，甚至還想偷偷扔棄針筒，最後被查出都是詐欺通緝犯，2人總共7條通，且被搜到毒品喪屍煙彈、懷疑吸毒開車。記者林昭彰／翻攝
新北市警方日前在林口區盤查可疑車輛，駕駛報假身分應對順暢，乘客聲稱忘記證號扯東扯西令人起疑，甚至還想偷偷扔棄針筒，最後被查出都是詐欺通緝犯，2人總共7條通，且被搜到毒品喪屍煙彈、懷疑吸毒開車。記者林昭彰／翻攝
新北市警方日前在林口區盤查可疑車輛，駕駛報假身分應對順暢，乘客聲稱忘記證號扯東扯西令人起疑，甚至還想偷偷扔棄針筒，最後被查出都是詐欺通緝犯，2人總共7條通，且被搜到毒品喪屍煙彈、懷疑吸毒開車。記者林昭彰／翻攝

通緝 詐欺 林口

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