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軟爛男酒後又失控狠甩女友巴掌...這次打死她了

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

工作不穩定的石姓男子跟著洪姓女友同居桃園觀音宿舍，2024年農曆大年初七凌晨酒後起口角，對洪女頭部狠甩巴掌，釀頭部外傷及腦出血，延誤15小時送醫仍不治，桃園地院國民法官庭昨依重傷害致人於死罪，判他12年8月，可上訴。

犯罪事實指出，家住南投名間鄉33歲石男，和女友同居在桃園觀音中正路的公寓宿舍，去年2月16日凌晨3時28分在宿舍酒後與洪女大吵，竟以手掌連續猛烈甩擊洪的頭部，造成她倒地昏迷，石直到當午4時才發現，送醫時迷路3小時才到經國路敏盛醫院，隨即又轉診至台中童綜合醫院，洪仍於2月25日因頭部鈍傷引起顱內出血與吸入性肺炎致死。

國民法官庭審理期間，石男坦承起訴的犯罪事實，檢察官也提出被害洪女宿舍內監視器翻拍照片及勘驗筆錄、洪女傷勢照片、診斷證明書、相驗屍體證明書、解剖報告書暨鑑定報告書等證據佐證，石男所為犯罪事實堪予認定。

國民法官認為，洪女是家庭的經濟與情感支柱，她的死亡造成家屬重大精神痛苦，而洪母的生活費也因此中斷；洪女曾在金錢上資助石男，甚至提供住所，對石男而言，不僅是經濟的依靠，也是主要的情感與人際支持來源。但石男對洪女有強烈的控制欲及高度依賴，情緒起伏劇烈，特別是酒後容易失控，甚至多次威脅她。

石男平時工作不穩定，患有酒精使用障礙症與嗜賭問題，長期以喝酒作為助眠方式，對酒精有高度依賴，即使他清楚知道飲酒是導致情緒失控的原因之一，案發後仍繼續喝未戒除，也沒有尋求任何醫療協助或改善行為，顯示缺乏反省與改變的具體行動。

雖然石男犯後坦承犯行，但始終未對洪家家屬表達實質的慰問與關懷，家屬也認為他缺乏賠償誠意。量刑鑑定報告指出，石的情緒不穩、過度依賴他人，遇衝突容易暴力相向，然而報告也認為，儘管石的家庭關係較疏離，面臨危機時，仍能獲得支持，且再犯風險不高，若能接受政府與社福機構協助，幫助穩定就業、改善情緒與酒癮問題，仍有重返社會可能。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

南投石男2024年農曆年初七凌晨酒後與洪姓同居女友起口角，狠甩女友頭部巴掌，釀頭部外傷及腦出血致死，桃園地院國民法官庭判刑12年8月。記者陳恩惠／攝影
南投石男2024年農曆年初七凌晨酒後與洪姓同居女友起口角，狠甩女友頭部巴掌，釀頭部外傷及腦出血致死，桃園地院國民法官庭判刑12年8月。記者陳恩惠／攝影

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