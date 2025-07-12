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6旬婦粗鄙狂罵男警後偷襲摸他下體 判拘役30天
基隆市某分局一名男警去年陪同一名報案人到返家取回個人物品時，遭一名60多歲婦人起爭執，這名婦人破口大罵，多次口出性相關字眼的貶抑用語，最後還以猝不及防出手碰觸男警下體，男警感提告。法官依違反性騷擾防治法判婦人拘役30天，可易科罰金。
基隆地院判決書指出，這名60多歲婦人去年11月某日上午，在住處門口，見一名男警陪同婦人的一名女室友返家取回個人物品時發生爭執。
婦人先對男警辱罵「你們兩人要相X」、「你的懶X賣尬伊XX（台語）」、「X你X」等與性相關的貶抑用語，又趁男警不及抗拒之際，出手碰觸男警下體，令男警心生噁心感。
男警勤務時身上有裝密錄器，影像錄下過程向市警局提告，婦人在法院審理中坦承不諱。法官審理指出，婦人趁男警不備之際，所為構成對男警性騷擾，缺乏尊重他人身體自主權的意識，並因此造成男警的嫌惡感，判處拘役30天，可易科罰金。全案可上訴。
法官表示，依性騷擾防治法第25條第1項意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處之行為者，處2年以下有期徒刑、拘役或併科10萬元以下罰金；利用第2條第2項之權勢或機會而犯之者，加重其刑至二分之一。
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