快訊

百合颱風最快今生成 吳德榮：歐洲模式模擬19日熱帶系統登陸台灣

川普對加課高關稅 道瓊下跌280點 史指本周走低

臉書留言涉恐嚇吉安鄉長 基隆男子10萬交保

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導

花蓮吉安鄉長游淑貞臉書日前遭網友留言「共匪77414（去去死一死）滅絕全家族」，游淑貞深感家人遭受威脅報案。警方查獲基隆66歲許姓網友涉案，坦言一時衝動，依恐嚇等罪嫌送辦，檢方訊後10萬元交保。

游淑貞為國民黨籍，參選下屆縣長呼聲濃，上月28日在臉書貼文，說明推動「新型黃白棋盤斑馬線」試辦方案，提升交通安全，但許姓網友留言「共匪77414滅絕全家族」，游擔心安全受威脅，不願姑息恐嚇暴力，本月6日報警。

花蓮地檢署檢察官指揮偵辦，追查留言帳號並比對網路資料，發現基隆市66歲許姓男子涉嫌重大，9日北上將他帶回偵辦，警詢後依恐嚇、妨害名譽及煽惑他人犯罪罪嫌移送地檢署，檢方前晚諭令10萬元交保。

據了解，許男政治傾向親綠，因和朋友喝酒聊天時，臉書跳出游淑貞的訊息，他一時衝動打上77414等字，沒想到為自己惹來官司。

游淑貞說，自己在臉書貼的只是鄉內建設，不知道對方是什麼背景，基於什麼動機恐嚇，且有其他網友留言提醒涉及恐嚇要對方收回，對方仍不理睬，留言「77414」意思是「去去死一死」，更讓她害怕的是「滅絕全家族」，她家都是老弱婦孺，會為家人擔心，因此才報案。

花蓮 臉書 恐嚇 吉安

延伸閱讀

基隆死亡連署案起訴 吳國勝、張淵翔等在押4人今晚交保

基隆死亡連署起訴 在押張淵翔、吳國勝等4人晚間6點開接押庭

基隆兒少前瞻服務研討會 共創友善AI新未來

基隆死亡連署案今起訴前處長張淵翔、吳國勝等7人 8人緩起訴

相關新聞

被弟弟告 女連續恐嚇3律師

台中市有起姊弟爭產的民事訴訟，弟弟先後委託三名女律師訴訟，但開庭時都遭對造當事人辱罵；其中第二名律師在步出法院不遠，推打...

陸資違法賣保險 台新金資訊長涉案

有陸資背景的台灣雲保科技公司，未經主管機關許可，長期在台從事保險業務，調查局前天搜索約談五人到案，其中一人竟是台新金控資...

臉書留言涉恐嚇吉安鄉長 基隆男子10萬交保

花蓮縣吉安鄉長游淑貞臉書日前遭網友留言「共匪77414（去去死一死）滅絕全家族」，游淑貞深感家人遭受威脅報案。警方查獲基...

女檢吳亞芝與詐團律師男友「法律交流」 被送懲戒囂張從司法院大門溜

律師鄭鴻威組「軍師團」洩密給詐騙集團，16名律師被訴，輿論掀瀾，涉案律師朱一品女友、桃園地檢署候補檢察官吳亞芝與朱的「情...

手段狠絕！南投露營區爆私刑致死命案 員工遭凌虐6小時顱內出血亡

南投中寮鄉一露營區去年5月爆發私刑致死命案，負責人謝姓男子不滿員工張男，竟夥同3人毆打凌虐6小時，導致張男顱內出血死亡。...

起爭執將鄰居推倒在地「坐壓窒息死亡」 國民法官判他傷害致死8年半

台南蔡姓男子前年12月19日凌晨酒後搭計程車返家，不滿鄭姓鄰居養在屋外的狗大叫，持棍棒打狗，鄭男被吵醒上前制止，雙方扭打...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。