女檢吳亞芝與詐團律師男友「法律交流」 被送懲戒囂張從司法院大門溜

律師鄭鴻威組「軍師團」洩密給詐騙集團，16名律師被訴，輿論掀瀾，涉案律師朱一品女友、桃園地檢署候補檢察官吳亞芝與朱的「情侶對話」惹議，監察院今年3月以吳亞芝非公務使用「法務部單一窗口之書類檢查系統」還洩密，通過彈劾，並建請懲戒法院免除她檢察官職務；法務部也將她送懲戒。職務法庭今開庭，吳女身為「被付懲戒人」，竟不甩懲戒法院員工指引，大剌剌從司法院大門離去，法界批評「難怪田山盛國也能來司法院潑漆」。

過去被付懲戒人由司法院大門堂而皇之進出，宛如司法院貴賓，屢遭詬病，後來懲戒法院規定被付懲戒人必須由台灣高等法院刑事庭大廈進出，避免營造司法敗類與兢兢業業的法官、檢察官同門進出的印象。惟吳亞芝與律師今天結束庭訊後，不甩懲戒法院員工指示，逕自從司法院大門離去，懲戒法院將檢討。

司法院表示，司法大廈有首長、各廳處長辦公室，被付懲戒人應依循引導路線進出，否則有安全疑慮，未來將嚴格要求出入動線。

台北地檢署偵辦鄭鴻威等人涉嫌洩密給詐團，鄭被控派15名律師擔任詐團協助，其中律師朱一品遭爆女友吳亞芝幫他出謀策劃，因吳女為檢察官，引發議論。

提案彈劾的監委表示，依內政部警政署打詐儀表板數據，去年財損金額逾1332億元，司法人員居然涉詐團案，是社會難以容忍的事。涉入詐騙案的除吳亞芝外，還包括橋頭地院法官石育恩，兩人分別都還是候補檢察官、候補法官。

監委認為吳亞芝身為檢察官，已知悉朱一品等人涉犯洩密、洗錢等罪，卻積極鼓勵朱搶接詐騙集團的案件，有礙社會觀感，違失重大，建請懲戒法院予以免職。

懲戒法院法官林麗真今行準備程序，監察院代表表示，朱一品違反偵查不公開規定，吳亞芝有依法偵查的義務，卻未依法辦理，上班時間還頻繁跟朱傳遞訊息，影響人民對司法的信任，還臨訟編纂故事。

法官詢問吳亞芝是否將「法務部單一窗口之書類檢查系統」查詢的資料與檢察機關文書都傳給朱一品？吳女承認確實有在2022年7月8日、10月5日、2023年11月14日、12月5日以LINE傳送資料至與男友的聊天室內，另傳了3筆文書。

律師陳建良表示，吳亞芝有深刻反省，且傳給男友的資料不是做不當使用，「不會有第三人知道」，因為吳女和男友都是法律工作者，因此會「交流討論」，她非德行有缺之人，主張違失不重大。律師說，吳亞芝只是鼓勵男友「多接案」，沒有監看，朱一品是否有違法將偵訊筆錄傳給鄭鴻威？鄭與朱是否與詐騙集團有牽扯，她並不知情。

法官今日逐一詢問細節吳亞芝與朱一品的LINE對話細節，包括為何討論代替被告家屬刻印章、朱一品為何要整理筆錄給鄭鴻威？吳女都說「沒特別了解」，但有說「不要刻」，也不清楚朱和鄭合辦案件的模式。

吳亞芝辯稱，如果朱一品有整理筆錄給鄭鴻威，應該是「合辦案件」正要接手，才提供給鄭，通常是同一被告的共同辯護人，她認為不會有問題。

監察院代表項宗慈表示，朱一品將筆錄大要交給鄭，是因為鄭的「詐騙集團交接注意事項」有規定，目的是「監控車手有無供出上游」。項女表示，朱一品的接案範圍多在台北、新竹、宜蘭，而鄭鴻威的律師事務所則是在台南，不可能「合辦」，臨訟杜撰之詞不足採信。

法官提醒，吳亞芝對朱一品的行為「對應合不合理？」才知本案的審理重點，傳給朱的起訴資料是否是公開資訊也有差異，請法務部和監察院再具狀說明，並請法務部表示若吳女免除檢察官職務，是否可以轉任他職的意見。本件定9月5日續行準備程序。