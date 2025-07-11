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手段狠絕！南投露營區爆私刑致死命案 員工遭凌虐6小時顱內出血亡

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投中寮鄉一露營區去年5月爆發私刑致死命案，負責人謝姓男子不滿員工張男，竟夥同3人毆打凌虐6小時，導致張男顱內出血死亡。南投地院今天依共同傷害致死罪，判謝等4人徒刑11年6月至14年6月不等，全案可上訴。

判決書指出，42歲謝姓男子（綽號大仔）為中寮鄉「合樂露營區」經營者，張姓男子為其員工，許姓（40歲）、徐姓（33歲）、何姓（23歲）3人也皆為員工或熟識友人。謝男因不滿張男的生活習慣及工作態度，去年5月11日下午在露營區福利社內與3人謀議施暴。

當晚7時許，張男與同居女友依約前來後，謝男先徒手毆打，再持鐵椅、水管、釣竿、美工刀等器具攻擊，還以剪刀刺擊小腿，拗折手指。其餘3人也輪番出手，使用平底鍋、膝蓋重擊與腳踹等方式毆打張男，張一度嘔吐、站立不穩。

當晚9至10時許，謝男指責張男說謊吸毒，再度持茶葉罐與電蚊拍毆打頭部，並指示將張男拖出室外。4人再度施暴，張男遭平底鍋重擊頭部後倒地失去意識。謝男等人認為張男「裝死」，未施救，反而進一步以火燒下體、美工刀刺胸、鹽巴與碘酒刺激傷口，繼續凌虐。

12日凌晨1時許，張男毫無反應，4人始驚覺情況不對，報案謊稱張男是跌倒受傷。消防人員到場時，張男已無生命跡象，送醫搶救仍告不治。法醫確認死因為頭部鈍傷造成顱內出血與大腦水腫。

法院指出，4名被告與張男是同事或友人，卻因小糾紛聯手施暴長達數小時，甚至在張男失去意識後仍持續凌虐，造成張極大痛苦與死亡，手段兇殘、動機卑劣。4人犯後推諉卸責、未與家屬和解，顯見悔意不足。

南投地方法院今天依共同傷害致死罪判決，謝男14年6月、何男14年、許男12年6月、徐男11年6月，並沒收作案器具。全案仍可上訴。

謝姓露營區老闆夥同3員工，持掃把、塑膠椅等物品痛毆張姓員工，檢警訊後依傷重致死罪送辦，並向法院裁定收押獲准。圖／擷取自案發露營區臉書專頁
謝姓露營區老闆夥同3員工，持掃把、塑膠椅等物品痛毆張姓員工，檢警訊後依傷重致死罪送辦，並向法院裁定收押獲准。圖／擷取自案發露營區臉書專頁

露營區 私刑 死亡 命案 南投

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