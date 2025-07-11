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女租客養8貓釀惡臭髒亂 高雄地院判賠房東2萬多元

中央社／ 高雄11日電

高雄地院。圖／聯合報系資料照
高雄地院。圖／聯合報系資料照

高雄蔡姓女子向朱姓男子承租房屋，但退租時朱男卻發現房屋充滿貓尿異味，充滿貓毛，雖找來清潔人員處理仍難恢復原狀。朱男提告求償12萬餘元，高雄地院判賠2萬多元。

高雄地方法院簡易庭審理時，蔡女稱還有新台幣2萬2000元的押金未扣除，僅剩維修洗衣機、餐桌、電視櫃、沙發等費用，可以從中扣除後多退少補。法官審結認為其中洗衣機檢修費、折舊後餐桌、電視櫃、沙發費用，以及房屋清潔費、安裝木地板費用等5萬多元，扣除押金2萬2000元後，判蔡女仍需賠2萬8158元，可上訴。

判決指出，蔡女民國111年間以每月2萬2000元向朱男承租房屋，2年租約期滿後退租，但朱男去年4月1日在點交時，發現蔡女因飼養8隻貓，導致房內因貓尿惡臭不堪，且貓尿滲入家具縫隙、廁所門等，木地板更被挖走一塊。經雙方協調，蔡女也同意負擔部分清潔修繕費用。

不過，朱男發現即使找來清潔人員打掃，乾淨程度仍無法到達心中標準，因此憤而提告求償12萬餘元。

租屋 提告 房屋

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