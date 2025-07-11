快訊

114分科數甲／有送分也有冷門題！考生樂「比預期簡單」 試題與解答看過來

不只全國電子！街口支付爆停用潮 momo也跟進「暫停提供服務」

京華城案新進展！沈慶京裁定3億元交保 左腳配戴電子腳環

3律師對造當事人恐嚇毆打 台中律師公會發聲明譴責暴力

中央社／ 台中11日電

台中有3名女律師日前於開庭時接連被對造當事人威脅、恐嚇，甚至在法庭外被毆打。示意圖／Ingimage
台中有3名女律師日前於開庭時接連被對造當事人威脅、恐嚇，甚至在法庭外被毆打。示意圖／Ingimage

台中有3名女律師日前於開庭時接連被對造當事人威脅、恐嚇，甚至在法庭外被毆打。台中律師公會發布聲明譴責暴力，並呼籲各級法院及檢察署，應高度重視律師的人身安全保護。

律師林瓊嘉日前在臉書（Facebook）發文表示，今年有3名女性律師，在執業過程中，接連遭同一名對造當事人攻擊。對方不僅在台中地方法院、台灣高等法院台中分院開庭時公然威脅、揚言傷害律師，更於庭後尾隨、拉扯、毆打律師，嚴重影響律師的人身安全與正常執業。

林瓊嘉說，這3名律師僅僅是在依法履職、保護當事人權益，卻成了被暴力的對象。若司法機關對此無積極作為，將對全體律師及社會發出錯誤訊號，依法行事也會被攻擊，正義將無以維持。

台中律師公會發布聲明表示，近日有律師頻遭不理性當事人，於法庭內外言語謾罵、威脅恐嚇，甚至肢體攻擊行為，對律師人身安全有重大疑慮，除譴責暴力，呼籲各級法院及檢察署，應高度重視律師的人身安全保護。

此外，律師公會並建請司法院及法務部，加強司法人員危機處理訓練、強化法庭及偵查庭內人身安全的維護機制，於判斷具有人身安全風險的案件，採隔離或分開時間到庭、退庭，或全程有法警在場待命等方式進行，共同維護社會安寧與司法正義。

台中地院今天發布新聞稿表示，院方重視訴訟當事人、訴訟代理人、辯護人等法庭參與程序人員在法院內的人身安全。相關人員在法院內遇有人身自由發生危害之虞時，在法庭內可即時向承辦法官反應；在法庭外可就近向執勤法警尋求協助。

台中地院表示，未來將持續加強教育訓練，以利相關人員能適時因應緊急狀況，確保人民近用法院權利。

恐嚇 律師 司法院

延伸閱讀

3名女律師遭攻擊 司法院嚴正譴責暴力籲尊重司法獨立與專業

台中驚傳3名女律師遭攻擊 追出法庭痛毆、潑液還恐嚇去死

大罷免變調！竹市府民政處長施淑婷遭網友嗆「放火燒你家、捅死你」

土城姊妹命案前3天謝嫌就買好刀與球棒 警研判謝男早已預謀殺人

相關新聞

起爭執將鄰居推倒在地「坐壓窒息死亡」 國民法官判他傷害致死8年半

台南蔡姓男子前年12月19日凌晨酒後搭計程車返家，不滿鄭姓鄰居養在屋外的狗大叫，持棍棒打狗，鄭男被吵醒上前制止，雙方扭打...

3名女律師遭攻擊 司法院嚴正譴責暴力籲尊重司法獨立與專業

台中近期傳出3名年輕女律師開庭時接連遭對造當事人辱罵、攻擊，該名女子前後在法庭上作勢朝女律師呼巴掌、恐嚇要殺人，甚至尾隨...

新北校園割頸案死者家屬欣慰太早？高院澄清沒允諾8月底就結案

新北市楊姓國中生2023年在校內遭割頸身亡，輿論譁然，行凶的郭姓少年與教唆的林姓少女一審被依殺人罪各判9年、8年徒刑。昨...

線上博弈集團在台設機房專詐大陸人 假電腦公司3個月經手5000萬

高雄市警局刑警大隊查獲橫跨台灣、大陸及菲律賓3地的非法網路博弈集團，查出34歲的陳姓男子利用電腦公司名義，代理菲律賓「R...

彰化國小老師管教學生遭家長告霸凌…師生都需看身心科 法官判賠6萬

彰化縣一名國小班導師因大聲在全班面前質問一名被同學投訴的小朋友，後又以管教該小朋友禁止他去參加社團活動，導致小朋友身心受...

藍營花蓮鄉長臉書留言「共匪77414滅全家」 基隆男下場慘了

花蓮縣吉安鄉長游淑貞臉書日前遭網友留言「共匪77414滅絕全家族」，游淑貞深感家人遭受威脅而報案。警方查獲基隆66歲許姓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。