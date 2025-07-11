3律師對造當事人恐嚇毆打 台中律師公會發聲明譴責暴力

台中有3名女律師日前於開庭時接連被對造當事人威脅、恐嚇，甚至在法庭外被毆打。示意圖／Ingimage

台中有3名女律師日前於開庭時接連被對造當事人威脅、恐嚇，甚至在法庭外被毆打。台中律師公會發布聲明譴責暴力，並呼籲各級法院及檢察署，應高度重視律師的人身安全保護。

律師林瓊嘉日前在臉書（Facebook）發文表示，今年有3名女性律師，在執業過程中，接連遭同一名對造當事人攻擊。對方不僅在台中地方法院、台灣高等法院台中分院開庭時公然威脅、揚言傷害律師，更於庭後尾隨、拉扯、毆打律師，嚴重影響律師的人身安全與正常執業。

林瓊嘉說，這3名律師僅僅是在依法履職、保護當事人權益，卻成了被暴力的對象。若司法機關對此無積極作為，將對全體律師及社會發出錯誤訊號，依法行事也會被攻擊，正義將無以維持。

台中律師公會發布聲明表示，近日有律師頻遭不理性當事人，於法庭內外言語謾罵、威脅恐嚇，甚至肢體攻擊行為，對律師人身安全有重大疑慮，除譴責暴力，呼籲各級法院及檢察署，應高度重視律師的人身安全保護。

此外，律師公會並建請司法院及法務部，加強司法人員危機處理訓練、強化法庭及偵查庭內人身安全的維護機制，於判斷具有人身安全風險的案件，採隔離或分開時間到庭、退庭，或全程有法警在場待命等方式進行，共同維護社會安寧與司法正義。

台中地院今天發布新聞稿表示，院方重視訴訟當事人、訴訟代理人、辯護人等法庭參與程序人員在法院內的人身安全。相關人員在法院內遇有人身自由發生危害之虞時，在法庭內可即時向承辦法官反應；在法庭外可就近向執勤法警尋求協助。

台中地院表示，未來將持續加強教育訓練，以利相關人員能適時因應緊急狀況，確保人民近用法院權利。