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起爭執將鄰居推倒在地「坐壓窒息死亡」 國民法官判他傷害致死8年半

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南蔡姓男子前年12月19日凌晨酒後搭計程車返家，不滿鄭姓鄰居養在屋外的狗大叫，持棍棒打狗，鄭男被吵醒上前制止，雙方扭打，鄭壓制蔡後坐壓其胸口，導致蔡呼吸受阻而窒息死亡。台南地院國民法官法庭下午宣判，認鄭犯傷害致死罪判刑8年半。

鄭男坦承犯行，他說，有看到對方拿東西在打狗，他站在一旁靜靜的看著，直至對方以三字經罵他，先打他一拳後，他才出手的。他出拳打了對方，推倒在地，將對方壓制在地，坐在其胸口，順手將一旁鋸子鋸柄打對方的臉部，之後發現對方漸漸的不會動，瞥見旁邊地上有一堆血，他見對方靜靜的，才趕快跑去派出所，叫人來處理。

面對法官詢問有無看到對方臉上有沒有血？「沒注意」他說，只注意旁邊有一堆血。他形容，從反擊到對方倒下去，前後僅2、3分鐘而已。

他表示，當時太緊張，沒睡飽，直至入看守所後，心情平復下來後，回想之後才向檢方坦承，曾拿鋸子鋸柄打了對方臉部。而他的左臉頰，遭對方右拳打到擦挫傷。

檢方起訴指出，鄭男與被害人蔡男為鄰居。去年12月19日台南安南區鄭住處旁鴿舍前方空地發生口角，鄭徒手毆打蔡臉部，扭打過程中鄭將臀部坐壓在蔡胸口處，並以鋸子鋸柄處朝蔡臉部毆打，而使蔡頭部外傷併頭皮血腫及雙眼瘀青、前額3公分、鼻梁2公分、右眼尾1公分開放性傷口、左手挫傷等傷害。

蔡雖經送醫救治，仍因於打鬥過程中遭鄭以身體重量坐壓在其胸口，致蔡呼吸受阻而於同日1時54分許窒息死亡。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南地院國民法官法庭下午宣判，認鄭姓男子犯傷害致死罪判刑8年半。記者邵心杰／翻攝
台南地院國民法官法庭下午宣判，認鄭姓男子犯傷害致死罪判刑8年半。記者邵心杰／翻攝

鄰居 死亡 國民法官 台南

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