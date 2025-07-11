快訊

母公司遭查封！街口支付董總親上火線 提4點聲明「資金受信託保護」

房東養的比特犬奪命！母去上班獨留三童在家…4歲小兒子慘被咬死

114分科化學／新課綱4年來最難 連資深補教老師都解得很痛苦

聽新聞
0:00 / 0:00

3名女律師遭攻擊 司法院嚴正譴責暴力籲尊重司法獨立與專業

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

台中近期傳出3名年輕女律師開庭時接連遭對造當事人辱罵、攻擊，該名女子前後在法庭上作勢朝女律師呼巴掌、恐嚇要殺人，甚至尾隨追打、潑不明液體，釀3人驚恐萬分嚇到解除委任。司法院今嚴正譴責此類暴力行為，籲請各界共同維護律師執業環境的安全與尊嚴。

司法院表示，律師在司法制度中扮演關鍵角色，依法執行職務應受到尊重與保護，任何對律師的人身攻擊或威脅，不僅侵害個人安全，更破壞司法制度的正常運作。

司法院將責成各法院強化對司法從業人員的人身安全保護措施，建立快速反應機制，及時處理安全威脅事件，並加強法院及相關場所的安全設施與巡邏。同時亦會促請各法官善用訴訟指揮權限，維護法庭的安全與秩序，確保司法從業人員均能在安全無虞的環境中無畏無懼的履行職責。

司法院指法院是維護法治、保障人民權益的公共場域，民眾至法院行使憲法保障的訴訟權，應冷靜、理性表達意見，而非採取暴力或其他非法手段。司法院請社會各界尊重司法獨立與專業，理性看待司法程序，共同維護法治社會的核心價值。

台中女律師遭襲事件源於一對姐弟爭產的民事財產分割訴訟，因弟弟對姊姊提告，雙方鬧上法庭。台中地院一審時，弟弟委任的女律師就曾遭姊姊辱罵，還當庭作勢要呼巴掌，所幸女律師快速躲開。

第2名女律師在一審受委任替弟弟主張權利時，又引起姊姊不滿，女律師下庭後步出台中地院不遠，當眾遭姊姊從後尾隨推打、潑灑不明液體，她嚇到狂奔躲進附近超商求救，驚恐萬分，不敢再接受委任。

案件上訴至台中高分院，換第3名女律師受弟弟委任出庭，卻又當庭遭姊姊以女性下體等難聽字眼羞辱；因連續3名年輕女律師前後遭同1名女子恐嚇、傷害，已對姊姊提刑事告訴。

台中近期傳出3名年輕女律師開庭時接連遭對造當事人辱罵、攻擊，該名女子前後在法庭上作勢朝女律師呼巴掌、恐嚇要殺人，甚至尾隨追打、潑不明液體，釀3人驚恐萬分嚇到解除委任。司法院今嚴正譴責此類暴力行為，籲請各界共同維護律師執業環境的安全與尊嚴。記者王宏舜／攝影
台中近期傳出3名年輕女律師開庭時接連遭對造當事人辱罵、攻擊，該名女子前後在法庭上作勢朝女律師呼巴掌、恐嚇要殺人，甚至尾隨追打、潑不明液體，釀3人驚恐萬分嚇到解除委任。司法院今嚴正譴責此類暴力行為，籲請各界共同維護律師執業環境的安全與尊嚴。記者王宏舜／攝影

律師 巴掌 司法院

延伸閱讀

【重磅快評】柯建銘打雜質 賴清德不會讓大法官隱士獨居

台中驚傳3名女律師遭攻擊 追出法庭痛毆、潑液還恐嚇去死

未申報財產金額達千萬 司法院副院長被提名人蘇素娥：誠摯道歉

認曾捐2萬給廢死聯盟 司法院副院長被提名人蘇素娥：我判過死刑

相關新聞

新北校園割頸案死者家屬欣慰太早？高院澄清沒允諾8月底就結案

新北市楊姓國中生2023年在校內遭割頸身亡，輿論譁然，行凶的郭姓少年與教唆的林姓少女一審被依殺人罪各判9年、8年徒刑。昨...

彰化國小老師管教學生遭家長告霸凌…師生都需看身心科 法官判賠6萬

彰化縣一名國小班導師因大聲在全班面前質問一名被同學投訴的小朋友，後又以管教該小朋友禁止他去參加社團活動，導致小朋友身心受...

因細故坐壓鄰居窒息死亡 國民法官判他傷害致死8年半

台南蔡姓男子前年12月19日凌晨酒後搭計程車返家，不滿鄭姓鄰居養在屋外的狗大叫，持棍棒打狗，鄭男被吵醒上前制止，雙方扭打...

3名女律師遭攻擊 司法院嚴正譴責暴力籲尊重司法獨立與專業

台中近期傳出3名年輕女律師開庭時接連遭對造當事人辱罵、攻擊，該名女子前後在法庭上作勢朝女律師呼巴掌、恐嚇要殺人，甚至尾隨...

線上博弈集團在台設機房專詐大陸人 假電腦公司3個月經手5000萬

高雄市警局刑警大隊查獲橫跨台灣、大陸及菲律賓3地的非法網路博弈集團，查出34歲的陳姓男子利用電腦公司名義，代理菲律賓「R...

藍營花蓮鄉長臉書留言「共匪77414滅全家」 基隆男下場慘了

花蓮縣吉安鄉長游淑貞臉書日前遭網友留言「共匪77414滅絕全家族」，游淑貞深感家人遭受威脅而報案。警方查獲基隆66歲許姓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。