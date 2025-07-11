聽新聞
0:00 / 0:00
3名女律師遭攻擊 司法院嚴正譴責暴力籲尊重司法獨立與專業
台中近期傳出3名年輕女律師開庭時接連遭對造當事人辱罵、攻擊，該名女子前後在法庭上作勢朝女律師呼巴掌、恐嚇要殺人，甚至尾隨追打、潑不明液體，釀3人驚恐萬分嚇到解除委任。司法院今嚴正譴責此類暴力行為，籲請各界共同維護律師執業環境的安全與尊嚴。
司法院表示，律師在司法制度中扮演關鍵角色，依法執行職務應受到尊重與保護，任何對律師的人身攻擊或威脅，不僅侵害個人安全，更破壞司法制度的正常運作。
司法院將責成各法院強化對司法從業人員的人身安全保護措施，建立快速反應機制，及時處理安全威脅事件，並加強法院及相關場所的安全設施與巡邏。同時亦會促請各法官善用訴訟指揮權限，維護法庭的安全與秩序，確保司法從業人員均能在安全無虞的環境中無畏無懼的履行職責。
司法院指法院是維護法治、保障人民權益的公共場域，民眾至法院行使憲法保障的訴訟權，應冷靜、理性表達意見，而非採取暴力或其他非法手段。司法院請社會各界尊重司法獨立與專業，理性看待司法程序，共同維護法治社會的核心價值。
台中女律師遭襲事件源於一對姐弟爭產的民事財產分割訴訟，因弟弟對姊姊提告，雙方鬧上法庭。台中地院一審時，弟弟委任的女律師就曾遭姊姊辱罵，還當庭作勢要呼巴掌，所幸女律師快速躲開。
第2名女律師在一審受委任替弟弟主張權利時，又引起姊姊不滿，女律師下庭後步出台中地院不遠，當眾遭姊姊從後尾隨推打、潑灑不明液體，她嚇到狂奔躲進附近超商求救，驚恐萬分，不敢再接受委任。
案件上訴至台中高分院，換第3名女律師受弟弟委任出庭，卻又當庭遭姊姊以女性下體等難聽字眼羞辱；因連續3名年輕女律師前後遭同1名女子恐嚇、傷害，已對姊姊提刑事告訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言