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新北校園割頸案死者家屬欣慰太早？高院澄清沒允諾8月底就結案
新北市楊姓國中生2023年在校內遭割頸身亡，輿論譁然，行凶的郭姓少年與教唆的林姓少女一審被依殺人罪各判9年、8年徒刑。昨天死者家屬透過新北市議員石一佑發出書面聲明，指法官已承諾將盡力在8月底前審結此案，但台灣高等法院今澄清，是否能順利審結，需視各調查事項進度而定，並無允諾8月底結案一事。
另外，承審法官昨天下午開延押訊問庭，是否延長羈押，目前尚待合議庭評議、製作裁定，並非以裁定繼續羈押。
死者家屬昨天表示，完全信賴公訴檢察官能本於國家公益代表人職責，為無辜逝去的孩子伸張正義，也對於「10日法庭裁定將被告繼續羈押」感到欣慰。
家屬說，據了解承審此案的法官曾在先前開庭時說明，因個人預計將於9月調任新職，為避免案件因法官調動而延宕，造成家屬二次傷害，承諾將盡力在8月底前審結此案。
家屬表示，失去孩子的傷痛是生命中無法承受之重，母親更因長期處於巨大的悲慟與壓力下，身心狀況瀕臨崩潰，承審法官「審結不延宕」的承諾，家屬寄予深切的期盼，也懇切希望法官能秉持「公平誠實」的座右銘，做出維護社會正義的公正裁判，以告慰孩子在天之靈。
家屬強調他們唯一的希望，就是司法能成為正義的最後一道防線，讓行凶者得到應有的懲罰，也期盼此案的判決能對社會產生警示作用，喚起各界對校園安全的重視，避免類似的悲劇再次撕裂任何一個家庭。
前年12月25日中午12時許，林女至鄰班找熟識的女同學聊天，楊姓男學生質疑「妳又不是我們班的，怎麼可以進來？」要求離去，林女氣甩教室門離開後，要求同校郭姓「乾哥」幫忙出氣。郭氣沖沖到楊的班上，雙方口角後，郭持預藏彈簧刀猛刺楊的頸部、胸口多刀，楊大量失血當場失去呼吸心跳，送醫經葉克膜急救，隔天仍不治。
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