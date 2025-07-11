新北校園割頸案死者家屬欣慰太早？高院澄清沒允諾8月底就結案

新北市楊姓國中生2023年在校內遭割頸身亡，輿論譁然，行凶的郭姓少年與教唆的林姓少女一審被依殺人罪各判9年、8年徒刑。昨天死者家屬透過新北市議員石一佑發出書面聲明，指法官已承諾將盡力在8月底前審結此案，但台灣高等法院今澄清，是否能順利審結，需視各調查事項進度而定，並無允諾8月底結案一事。

另外，承審法官昨天下午開延押訊問庭，是否延長羈押，目前尚待合議庭評議、製作裁定，並非以裁定繼續羈押。

死者家屬昨天表示，完全信賴公訴檢察官能本於國家公益代表人職責，為無辜逝去的孩子伸張正義，也對於「10日法庭裁定將被告繼續羈押」感到欣慰。

家屬說，據了解承審此案的法官曾在先前開庭時說明，因個人預計將於9月調任新職，為避免案件因法官調動而延宕，造成家屬二次傷害，承諾將盡力在8月底前審結此案。

家屬表示，失去孩子的傷痛是生命中無法承受之重，母親更因長期處於巨大的悲慟與壓力下，身心狀況瀕臨崩潰，承審法官「審結不延宕」的承諾，家屬寄予深切的期盼，也懇切希望法官能秉持「公平誠實」的座右銘，做出維護社會正義的公正裁判，以告慰孩子在天之靈。

家屬強調他們唯一的希望，就是司法能成為正義的最後一道防線，讓行凶者得到應有的懲罰，也期盼此案的判決能對社會產生警示作用，喚起各界對校園安全的重視，避免類似的悲劇再次撕裂任何一個家庭。