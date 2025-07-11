快訊

母公司遭查封！街口支付董總親上火線 提4點聲明「資金受信託保護」

房東養的比特犬奪命！母去上班獨留三童在家…4歲小兒子慘被咬死

114分科化學／新課綱4年來最難 連資深補教老師都解得很痛苦

聽新聞
0:00 / 0:00

新北校園割頸案死者家屬欣慰太早？高院澄清沒允諾8月底就結案

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

新北市楊姓國中生2023年在校內遭割頸身亡，輿論譁然，行凶的郭姓少年與教唆的林姓少女一審被依殺人罪各判9年、8年徒刑。昨天死者家屬透過新北市議員石一佑發出書面聲明，指法官已承諾將盡力在8月底前審結此案，但台灣高等法院今澄清，是否能順利審結，需視各調查事項進度而定，並無允諾8月底結案一事。

另外，承審法官昨天下午開延押訊問庭，是否延長羈押，目前尚待合議庭評議、製作裁定，並非以裁定繼續羈押。

死者家屬昨天表示，完全信賴公訴檢察官能本於國家公益代表人職責，為無辜逝去的孩子伸張正義，也對於「10日法庭裁定將被告繼續羈押」感到欣慰。

家屬說，據了解承審此案的法官曾在先前開庭時說明，因個人預計將於9月調任新職，為避免案件因法官調動而延宕，造成家屬二次傷害，承諾將盡力在8月底前審結此案。

家屬表示，失去孩子的傷痛是生命中無法承受之重，母親更因長期處於巨大的悲慟與壓力下，身心狀況瀕臨崩潰，承審法官「審結不延宕」的承諾，家屬寄予深切的期盼，也懇切希望法官能秉持「公平誠實」的座右銘，做出維護社會正義的公正裁判，以告慰孩子在天之靈。

家屬強調他們唯一的希望，就是司法能成為正義的最後一道防線，讓行凶者得到應有的懲罰，也期盼此案的判決能對社會產生警示作用，喚起各界對校園安全的重視，避免類似的悲劇再次撕裂任何一個家庭。

前年12月25日中午12時許，林女至鄰班找熟識的女同學聊天，楊姓男學生質疑「妳又不是我們班的，怎麼可以進來？」要求離去，林女氣甩教室門離開後，要求同校郭姓「乾哥」幫忙出氣。郭氣沖沖到楊的班上，雙方口角後，郭持預藏彈簧刀猛刺楊的頸部、胸口多刀，楊大量失血當場失去呼吸心跳，送醫經葉克膜急救，隔天仍不治。

新北市校園割頸案發生後，家屬在板橋殯儀館辦家祭、公祭，死者同學、好友均到場送他最一程，在遺體送往火化時，施放氣球祝福他向高處飛揚。圖／聯合報系資料照
新北市校園割頸案發生後，家屬在板橋殯儀館辦家祭、公祭，死者同學、好友均到場送他最一程，在遺體送往火化時，施放氣球祝福他向高處飛揚。圖／聯合報系資料照

葉克膜 校園安全

延伸閱讀

土城校園割頸案續押 家屬盼如期審結：司法還孩子公道

沈慶京涉貪羈押10個月將以「破億元」交保？最快下午准駁

重罪犯跑光！做哏圖卻被羈押 黃國昌不滿擬提案修法

命理師江柏樂遭詐300萬「10年才能存到」 高院判幫助犯全數照賠

相關新聞

新北校園割頸案死者家屬欣慰太早？高院澄清沒允諾8月底就結案

新北市楊姓國中生2023年在校內遭割頸身亡，輿論譁然，行凶的郭姓少年與教唆的林姓少女一審被依殺人罪各判9年、8年徒刑。昨...

彰化國小老師管教學生遭家長告霸凌…師生都需看身心科 法官判賠6萬

彰化縣一名國小班導師因大聲在全班面前質問一名被同學投訴的小朋友，後又以管教該小朋友禁止他去參加社團活動，導致小朋友身心受...

3名女律師遭攻擊 司法院嚴正譴責暴力籲尊重司法獨立與專業

台中近期傳出3名年輕女律師開庭時接連遭對造當事人辱罵、攻擊，該名女子前後在法庭上作勢朝女律師呼巴掌、恐嚇要殺人，甚至尾隨...

線上博弈集團在台設機房專詐大陸人 假電腦公司3個月經手5000萬

高雄市警局刑警大隊查獲橫跨台灣、大陸及菲律賓3地的非法網路博弈集團，查出34歲的陳姓男子利用電腦公司名義，代理菲律賓「R...

藍營花蓮鄉長臉書留言「共匪77414滅全家」 基隆男下場慘了

花蓮縣吉安鄉長游淑貞臉書日前遭網友留言「共匪77414滅絕全家族」，游淑貞深感家人遭受威脅而報案。警方查獲基隆66歲許姓...

植牙吞進2.2公分螺絲起子…牙醫師辯會隨糞便排出 判決出爐

新北市牙醫診所王姓醫師進行植牙手術時，將醫材螺絲起子掉進病患口中，病患又將起子吞入食道內，控告王過失傷害罪，檢方起訴王；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。