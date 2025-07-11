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線上博弈集團在台設機房專詐大陸人 假電腦公司3個月經手5000萬

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市警局刑警大隊查獲橫跨台灣、大陸及菲律賓3地的非法網路博弈集團，查出34歲的陳姓男子利用電腦公司名義，代理菲律賓「RM星時代」網路博弈，招攬大陸人線上賭博，4個月經手約5000萬元賭資，全案依賭博罪嫌移送法辦。

警方調查，陳姓男子在疫情前曾在赴菲律賓「RM星時代」賭博網站擔任客服，學習網路博弈操作模式後，取得該網站代理權，今年2月回台後，在台中市西區台灣大道1處商辦大樓，涉嫌設立博弈機房。

據悉，該集團主要透過大陸通訊軟體QQ、微信或博弈網站，向不特定大陸人士發訊，誘使他們至「RM星時代」網站下注。陳男為擴大營運，利用求職網站，以「業務推廣專員」名義招募員工，鎖定缺乏社會經驗的年輕人，以新台幣4萬元底薪及績效獎金吸引他們加入，隨後賦予下注權限以招攬更多賭客。

由於賭客均為大陸人士，賭資入金方式多以人民幣或虛擬貨幣，匯款至指定帳戶，收菲律賓總公司的虛擬貨幣支付台灣機房員工薪資，警方察覺，一度以為是詐騙機房。

高雄市刑大偵四隊掌握情資，5月底動員查緝，逮捕陳男及8名員工，查扣208支手機、20台筆記型電腦、20張「黑莓卡」、數據機及WI-FI機等大量證物。警方分析電腦資料，估計該集團在4個月內經手的賭資已超過人民幣1000萬元，約新台幣5000萬元。

警詢後，將陳男等9人依賭博罪嫌移送台中地檢署陳男獲5萬元交保，其餘員工獲請回。

高雄警方赴台中攻堅，查獲陳男主持博弈網站機房。記者林保光／翻攝
高雄警方赴台中攻堅，查獲陳男主持博弈網站機房。記者林保光／翻攝
高雄警方在陳男主持的博弈機房，查扣200支涉案手機及黑莓卡。記者林保光／攝影
高雄警方在陳男主持的博弈機房，查扣200支涉案手機及黑莓卡。記者林保光／攝影
高雄警方在陳男主持的博弈機房，查扣200支涉案手機及黑莓卡。記者林保光／攝影
高雄警方在陳男主持的博弈機房，查扣200支涉案手機及黑莓卡。記者林保光／攝影
高雄警方赴台中攻堅，查獲陳男主持博弈網站機房。記者林保光／翻攝
高雄警方赴台中攻堅，查獲陳男主持博弈網站機房。記者林保光／翻攝

賭博 菲律賓 網站

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