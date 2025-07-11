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藍營花蓮鄉長臉書留言「共匪77414滅全家」 基隆男下場慘了

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮縣吉安鄉長游淑貞臉書日前遭網友留言「共匪77414滅絕全家族」，游淑貞深感家人遭受威脅而報案。警方查獲基隆66歲許姓網友涉嫌，將他查緝到案，依恐嚇等罪嫌送辦，檢方複訊後10萬元交保。

游淑貞為國民黨籍，有意參選下屆縣長，上月28日在臉書貼文，說明推動「新型黃白棋盤斑馬線」試辦方案，提升交通安全，下方卻有許姓網友留言「游共匪774I4）滅絕全家族」，游淑貞擔心安全受威脅，也願姑息恐嚇暴力，本月6日下午報警。

警方相當重視，由花蓮地檢署檢察官指揮偵辦，追查留言帳號並比對網路資料，發現基隆市66歲許姓男子涉嫌重大，9日北上將他帶回偵辦，警詢後依恐嚇、妨害名譽及煽惑他人犯罪罪嫌移送地檢署，檢方昨晚諭令10萬元交保。

據了解，許男政治傾向親綠，因和朋友喝酒聊天時，臉書跳出游淑貞的訊息，他一時衝動打上77414等字，沒想到為自己惹來官司。

游淑貞感謝警方迅速將恐嚇犯嫌查緝到案。她說，自己在臉書貼的只是鄉內建設，不知道對方是什麼背景，基於什麼動機恐嚇，且有其他網友留言提醒涉及恐嚇要對方收回，對方仍不理睬，留言「77414」意思是「去去死一死」，更讓她害怕的是「滅絕全家族」，她家都是老弱婦嬬，會為家人擔心，因此才報案。

游淑貞呼籲網友應互相尊重，共同維護網路潔淨的討論空間，可以發表言論，但應理性，不要涉及恐嚇或是人身攻擊。

花蓮縣吉安鄉長游淑貞呼籲網友發表言論時應理性，勿涉及威脅或攻擊人身安全。圖為日前會勘照片。本報資料照片
花蓮縣吉安鄉長游淑貞呼籲網友發表言論時應理性，勿涉及威脅或攻擊人身安全。圖為日前會勘照片。本報資料照片
花蓮縣吉安鄉長游淑貞日前在臉書貼文說明施政政策，基隆市許姓網友留下恐嚇言論，遭警方查緝到案。圖／翻攝吉安鄉長游淑貞臉書
花蓮縣吉安鄉長游淑貞日前在臉書貼文說明施政政策，基隆市許姓網友留下恐嚇言論，遭警方查緝到案。圖／翻攝吉安鄉長游淑貞臉書

花蓮 恐嚇 基隆

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