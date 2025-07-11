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植牙吞進2.2公分螺絲起子…牙醫師辯會隨糞便排出 判決出爐
新北市牙醫診所王姓醫師進行植牙手術時，將醫材螺絲起子掉進病患口中，病患又將起子吞入食道內，控告王過失傷害罪，檢方起訴王；台北地方法院審理，判王拘役20日，得易科罰金2萬元。可上訴。
王是新北市開業牙醫師，2023年8月12日下午3時許為葛姓病患進行植牙斷裂手術時，使用螺絲起子為治療工具，該螺絲起子是金屬製硬物，一端粗、一端細，長約2.2公分，最寬處約0.3公分。
王使用不慎將螺絲起子掉進葛的口腔內，葛因人體吞嚥反射動作，將起子吞入食道內，進而進入留置在胃部，造成食道潰瘍傷害，控告王過失傷害罪。
王辯稱，他不慎將螺絲起子掉進病人口腔內時，有要求病人坐起，並請對方嘗試吐出螺絲起子，不過，螺絲起子已吞入食道中，葛當時並未感覺喉嚨有異狀、或有其他不適。
王辯說，他研判只要靜待、觀察數日後，螺絲起子應會隨著糞便從葛的人體自然排出，後來葛受的食道傷害，應是葛後續去醫院以胃鏡取出時造成，否認過失傷害。
法官調查，王身為專業牙醫師，應注意避免將醫療工具掉進病人口腔，就「吞螺絲起子」的事實發生，有應注意、能注意而疏未注意的過失，葛食受傷，與王的過失行為有相當因果關係。
關於王姓牙醫「螺絲起子會隨糞便排出」、「沒有必要請醫師以胃鏡取出」的辯解，法官認為，螺絲起子留置在胃部的傷害，不會因為有沒有其他醫師以胃鏡取出而有不同的結果，王過失犯事證明確，應依法論科。
判決書說，王在事發一周後在診所向葛多次表達歉意，且支付15000元給葛，承諾將免費處理後續醫療處置，已盡力彌補，考量他是診所的經營者、月收入30萬元等，依法量刑。
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