陸軍上尉偷刻長官印章蓋公文 科長改簽名還在蓋被抓包

陸軍步兵第206旅上尉彈藥官張男為便宜行事，擅自刻製旅長與後勤科長印章，偽造彈藥異動清單多達99張，直到科長因印章遺失改以簽名，發現張男居然還有他的印章可以蓋，報請憲兵調查後案情曝光。新竹地院依偽造文書罪判張男有期徒刑1年2月。緩刑3年。

判決書指出，張男已於今年1月1日退伍，任職期間負責審核具有公文書性質的彈藥異動清單，依法屬具職務權限的公務員。但張男因與後勤科長關係不睦，加上部分單位臨時深夜送件，為免遭責難，竟於去年8月16日前往刻印店私刻「陸軍步兵第206旅後勤科科長」、「旅長」彈藥作業章各1顆。

軍中彈藥領用程序，原應由單位承辦人填寫資料後，經主管、張男審核，最終呈交旅部主管與主官批示。張男隨即自去年8月19日起至9月6日止，在99張彈藥異動清單的主管與主官欄位盜蓋偽造印章，將文件交由不知情值星人轉送靶場執行，直到後勤科長遺失原印章，改以簽名審核後發現近期文件仍蓋有舊印，驚覺異常，報請新竹憲兵隊調查，全案因而曝光。