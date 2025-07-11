追訴海纜破壞 陳瑞仁籲採現行犯逮捕涉案船舶

面對近年海纜斷裂事故頻傳，前最高檢檢察官陳瑞仁曾於「最高檢察論壇」期刊撰文指出，台灣國際處境特殊，事後追訴難度高，必須盡可能現行犯逮捕與查扣涉案船舶以達有效執法。

根據審計部報告，民國108年至112年間，台灣海底電纜因外力破壞或受損共發生36件，其中112年達12件，為歷年最高，包括中華電信台馬第2海纜及台馬第3海纜，於112年2月接連遭中國籍漁船與不明貨輪勾斷。

今年2月25日，中資多哥籍權宜輪「宏泰58」貨輪涉拖斷台澎第3海纜；一審台南地方法院依違反電信管理法毀壞纜線罪，判處中國籍王姓船長有期徒刑3年。

立法院於112年6月完成電信管理法第72條修訂，以竊取、毀壞或其他非法方法危害海纜登陸站、機房或與其連接之纜線、國際交換站或衛星通訊中心正常運作者，處1年以上7年以下有期徒刑，並得併科新台幣1000萬元以下罰金。

若涉意圖危害國家安全等，刑度提高為3年以上10年以下有期徒刑，得併科新台幣5000萬元以下罰金。另針對釀成災害、致人於死或重傷者，加重其法定刑。

針對海纜毀損案件偵辦實務，陳瑞仁曾在「最高檢察論壇」第2期撰文分析指出，若中國漁貨船或「海上民兵」毀損海纜時，依台灣地區與大陸地區人民關係條例規定，即使行為人已在中國受處罰，台灣法院仍具審判權，可依法追訴。

陳瑞仁強調，台灣國際處境特殊，若涉案船舶逃回中國或其他國家，事後追訴難度極高，因此必須盡可能於現場執行現行犯逮捕與扣船，才能有效執法。

他也提出海纜毀損案件的5項偵查重點，包括海纜是否因機械原因受損、船舶是否明知或應知海纜所在、案發時船舶是否於事發點附近、當時是否從事危及海纜的活動，以及現場是否有其他可疑船隻。

此外，陳瑞仁建議，應建立跨部會演練程序，涵蓋對無故滯留海纜處船舶的通訊警告、斷訊獲知與通報、現行犯逮捕的層級報請、通知船籍國或中國當局等程序。