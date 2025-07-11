休旅車深夜停東山路平交道 遭區間車撞爛… 酒駕男判8月並罰6萬

徐姓男子2月7日晚間酒後駕駛BMW休旅車上路，晚間11時許經新營區東山路平交道，警鈴已響且遮斷器已放下，他仍強行闖越，因操作不當而熄火停在平交道，遭南下區間車擦撞左後車廂，致列車延誤40分鐘，他犯不能安全駕駛及過失妨害火車行駛安全罪應執行8月並科罰金6萬元。

檢警調查，徐當晚在台南市新營區餐廳飲用高粱酒後仍開進口休旅車上路，晚間11時8分許駛至新營區東山路平交道時，當時警鈴已響且遮斷器已開始放下時，他仍開車強行闖越平交道。

未料，他因操作車輛不當而熄火停在平交道上，適吳姓男子駕駛第3297次區間列車駛至，發覺有車輛闖入軌道，立即鳴笛並緊急減速，仍因煞車不及而擦撞該車左後車廂，且於現場停留約40分鐘。

經警據報到場處理，並將受傷的徐送往柳營奇美醫院救治，在醫院欲對他呼氣酒精濃度檢測，卻遭拒絕，經承辦員警陳報檢察官簽發鑑定許可書，而由醫院醫護人員對他抽血檢測，測得血液中酒精濃度為每公升0.215毫克。

徐於警詢時及偵查中坦承不諱，與證人於警詢時證述情節大致相符，並有鐵路警察局高雄分局道路交通事故現場圖、台灣鐵路管理局列車自動防護系統車速表、當事人酒精測定紀錄表及鐵路警察局舉發違反道路交通管理事件通知單等佐證，事證明確。

台南地院考量，徐犯後坦承犯行，他於員警抵達醫院時，拒絕接受吐氣酒精濃度測試，經檢察官簽發鑑定許可書後，才知他血液中酒精濃度明顯超過標準。又斟酌他前因不能安全駕駛動力交通工具案件，2007年間經判處拘役30日確定等一切情狀，依法量處其刑。

法官認他犯不能安全駕駛動力交通工具罪判刑5月並科罰金6萬元；又犯過失妨害火車行駛安全罪判刑4月。所處有期徒刑部分，應執行8月，可易科罰金。

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