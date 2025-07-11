2年出國20次...蔡正元為「個人行程需求」欲變更報到時間 高院不准

前立委蔡正元涉利用中影股權交易，私吞阿波羅投資公司資產來付房貸、裝潢、競選立委廣告託播費等，並故意漏登會計項目，一審認定他犯罪所得高達2.8億元，依業務侵占判3年6月徒刑、商業會計法判6月得易科罰金之刑。案件纏訟7年，台灣高等法院4月25日裁定蔡配戴電子腳環監控。蔡聲請變更每日向科技監控中心報到的時間遭駁。

蔡正元主張，4月25日經高院裁定遵守接受電子腳環科技設備監控，及於每日上午10點至12點，在限制住居地，向科控中心報到，他則希望變更每日報到時間為上午9點30分至下午2點30分，以方便安排每日行程。

高院審酌，蔡正元因業務侵占、違反商業會計法等案件，經一審判處徒刑3年6月、6月，並沒收犯罪所得，蔡與檢察官上訴，且檢察官認蔡涉犯公益侵占罪嫌，蔡在主觀上恐有強烈的逃亡動機。

另外，蔡正元於2023年6月17日限制出境、出海期間屆滿後，已頻繁出入國境高達20次，他「畏罪逃亡可能性」相應升高，高院為確保日後審理及執行程序順利進行，考量國家刑事司法權有效行使、社會秩序及公共利益、採取電子腳環科控的性質、功能、效果，及權衡對蔡正元名譽權、身體健康、生活狀況的影響，因此有相關裁定。

蔡正元雖聲請變更報到時間，高院認為他只是空泛聲請變更報到時間為每日上午9點30分至下午2點30分，並未具體說明原指定報到時間有何窒礙難行之處。高院是審酌蔡所涉犯罪的刑度、案件情節、訴訟進行程度，認為除限制住居外，還要輔以科技設備監控及定期報到，才足以達到替代羈押目的，並已綜合考量科技設備監控的功能、效果，及對被告生活狀況的影響程度，裁定下報到時間。