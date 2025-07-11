2年出國20次...蔡正元為「個人行程需求」欲變更報到時間 高院不准
前立委蔡正元涉利用中影股權交易，私吞阿波羅投資公司資產來付房貸、裝潢、競選立委廣告託播費等，並故意漏登會計項目，一審認定他犯罪所得高達2.8億元，依業務侵占判3年6月徒刑、商業會計法判6月得易科罰金之刑。案件纏訟7年，台灣高等法院4月25日裁定蔡配戴電子腳環監控。蔡聲請變更每日向科技監控中心報到的時間遭駁。
蔡正元主張，4月25日經高院裁定遵守接受電子腳環科技設備監控，及於每日上午10點至12點，在限制住居地，向科控中心報到，他則希望變更每日報到時間為上午9點30分至下午2點30分，以方便安排每日行程。
高院審酌，蔡正元因業務侵占、違反商業會計法等案件，經一審判處徒刑3年6月、6月，並沒收犯罪所得，蔡與檢察官上訴，且檢察官認蔡涉犯公益侵占罪嫌，蔡在主觀上恐有強烈的逃亡動機。
另外，蔡正元於2023年6月17日限制出境、出海期間屆滿後，已頻繁出入國境高達20次，他「畏罪逃亡可能性」相應升高，高院為確保日後審理及執行程序順利進行，考量國家刑事司法權有效行使、社會秩序及公共利益、採取電子腳環科控的性質、功能、效果，及權衡對蔡正元名譽權、身體健康、生活狀況的影響，因此有相關裁定。
蔡正元雖聲請變更報到時間，高院認為他只是空泛聲請變更報到時間為每日上午9點30分至下午2點30分，並未具體說明原指定報到時間有何窒礙難行之處。高院是審酌蔡所涉犯罪的刑度、案件情節、訴訟進行程度，認為除限制住居外，還要輔以科技設備監控及定期報到，才足以達到替代羈押目的，並已綜合考量科技設備監控的功能、效果，及對被告生活狀況的影響程度，裁定下報到時間。
高院認為，沒有辦法因蔡正元「個人行程需求」而逕予變更報到時間，蔡的聲請無理，因此駁回；可抗告。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言