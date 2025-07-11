男持K他命抵9千債務重判7年6月 「販賣」關鍵是他僅6千買入

陳姓男子積欠廖男9千元債務遭催債，但無現金可還，陳男以2包第三級毒品K他命抵銷債務，堅稱是「轉讓」，但法官查出陳購入毒品是6千，卻抵9千元債務，有明顯價差，認定有營利意圖，依違反毒品危害防制條例「販賣」罪重判陳7年6月。

基隆地院判決書指出，陳男積欠儥主廖男9千元，但廖一直催討沒有結果，陳男手機通訊軟體與廖男商討以K他命抵銷債務，去年10月26日下午3時7分許，陳男將2包K他命交付廖，雙方同意抵銷9000元債務。

陳男向法官說，他自己有在吃K他命，所以拿毒品還債，不是想要賺價差。陳男的辯護人主張，因陳男欠廖男錢，廖一直催討欠款，陳男當時有還款壓力，所以才會想說用手上自己施用的K他命去抵債務，當下交付毒品時，並沒有去精準的秤重，主觀上想法是說能夠抵多少債務就抵多少債務，也沒有事前跟廖說好要抵多少錢，陳男的行為並沒有營利意圖，僅構成轉讓毒品罪。

法官說，依毒品危害防制條例所稱「販賣」，指有償的讓與行為，包括以金錢買賣或抵償債務等態樣在內，只要行為人在主觀上有藉以營利意圖，而在客觀上有以毒品換取金錢或免除其應負債務等行為即構成。

法官指出，廖男曾向陳男表示「9不到」，可推知原本約定以K他命抵9000元債務，雖後續有討論是否要補，但陳男坦承該債務後續就沒有再處理，廖也表示已抵償，可認定雙方合意抵償金額即為9000元，並已全額抵償。

但法官查出，陳男在法官審理時自承是以6000元購入K他命，但卻以該K他命抵償9000元債務，有明顯價差，認為陳男主觀上具有營利意圖，行為屬販賣行為，有最高法院判決可參，構成販賣無疑。

一名律師表示，依毒品危害防制條例製造、運輸、販賣第三級毒品者，處7年以上有期徒刑，得併科1千萬元以下罰金；而轉讓三級毒品的部分，依照毒品危害防制條例第8條第3項的規定，是3年以下有期徒刑，販賣、轉讓兩者刑度差很多。

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