台中驚傳3名女律師遭攻擊 追出法庭痛毆、潑液還恐嚇去死

台中近期傳出3名年輕女律師開庭時接連遭對造當事人辱罵、攻擊，該名女子前後在法庭上作勢朝女律師呼巴掌、恐嚇要殺人，甚至尾隨追打、潑不明液體，釀3人驚恐萬分嚇到解除委任。台中律師公會除譴責暴力，也聲明要求各法院、地檢署重視律師執業安全。

據了解，全案源於一對姐弟爭產的民事財產分割訴訟，因弟弟對姊姊提告雙方上法庭，當時在台中地院一審時，弟弟委任的女律師就曾遭姊姊辱罵，還當庭作勢要呼巴掌，所幸女律師快速躲開才沒遇害。

第2名女律師在ㄧ審受委任替弟弟主張權利時，竟然又引起對造姊姊的不滿，女律師下庭後步出台中地院不遠，竟當眾遭姊姊從後尾隨推打、潑灑不明液體，害她嚇到狂奔躲進附近超商求救，遇害後更是驚恐萬分，不敢再接受委任。

而該案件上訴至台中高分院二審，換第3名女律師受弟弟委任出庭，卻又當庭遭姊姊以女性下體等難聽字眼羞辱；因連續3名年輕女律師前後遭同1名女子恐嚇、傷害，也同時對她提刑事告訴。

律師林瓊嘉表示，這3位律師僅僅是依法履職、保護當事人權益，卻成了暴力的對象，若司法機關對此無積極作為，將對全體律師及社會發出錯誤訊號，即依法行事也會被攻擊，正義將無以維持。

林瓊嘉說，律師與社會工作師同樣屬於保障弱勢、介入衝突、依法執行公務的高風險專業，衛福部2023年修法，在社會工作師法第39-1條中增訂刑責，保障社工人身安全。但律師每天面對高度衝突案件，經常成為仇恨的投射對象，呼籲應比照社會工作師，盡速立法，明文保障律師執業安全。

台中律師公會理事長吳中和表示，近日中律師公會3位女律師會員，在台中地院、台中高分院開庭執行律師職務時，接連遭同1位對造當事人攻擊，開庭時在法官面前以不堪入耳性器官字彙辱罵，甚至揚言要直播殺死律師，庭後尾隨在馬路上肆無忌憚拉扯、毆打律師，嚴重影響人身安全。

台中律師公會也發表聲明，嚴正譴責暴力，維護律師執業尊嚴，呼籲各法院、地檢署，應高度重視律師人生安全，對不理性人士攻擊律師依法查辦，並強烈建議檢察署慎重考慮此類案件，針對行為人已有屢次暴力犯行，應考量是否有對其強制處分必要。