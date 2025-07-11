陸資來台違法經營互聯網保險 檢調搜索雲保 負責人30萬交保

疑有陸資背景的雲保科技在從事保險業務，實際負責人吳銀華（中）30萬交保、限制出境出海。記者張宏業／攝影 調查局掌握情資，指有陸資背景的雲保科技公司，未經主管機關許可，長期在台從事保險業務，台北市調查處昨天搜索多處地點，約談5人到案說明，台北地檢署複訊後，依違反兩岸人民關係條例，諭令實際負責人吳銀華30萬元交保、限制出境出海。

同案約談雲保科技職員孫維宗、陳韋涵各以20萬元交保；李錦芬、王世雄各以10萬元交保，均限制出境出海。

據了解，雲保科技是上海「易保網路技術」在台分公司，主打互聯網雲技術保險技術與核心軟體產品開發，同時替保險業客戶提供諮詢。互聯網保險與傳統保險的區別，在於前者依靠網路來銷售保險產品，保險公司與協力廠商之間，是透過互聯網與電子商務為工具，支援保險銷售的經營管理活動。

據指出，互聯網保險不像一般保險只銷售傳統險種，它也會推出非主流但實用的小眾保險，例如手機損壞險、銀行帳戶遭盜用險等，在大陸銷量十分可觀。台灣隨著金管會不斷放寬限制，產險與壽險的網路投保業務也逐年倍增。

檢調清查，有中資背景的雲保科技，未經主管機關許可來台從事產險、壽險、團隊壽險等活動，時間自2018年迄今，長達7年之久。原因是該公司資本額僅100萬元、加上規模小、全部成員僅6人，且多以居家網路辦公為主要型態，故不易被察覺；台北市調查處經過長期蒐證，報請北檢檢察官李安兒指揮偵辦。