助理費案堅稱無罪 顏寬恒：因背景被抹黑

國民黨立委顏寬恒被控詐領助理費，另沙鹿莊園豪宅涉竊占國有地、假買賣，一審被依貪汙、偽造文書罪判七年十月、六月，竊占無罪；台中高分院二審昨開庭，顏堅稱無罪，直呼「非常冤枉！」稱因家庭背景、社會印象遭抹黑，盼司法還他清白。二審訂九月十一日宣判。

顏寬恒昨開庭表示，沙鹿莊園選舉期間遭嗜血媒體攻擊，他決心處理並賣掉，均為正常買賣；另二○一八年聘用林進福為國會助理，有從事選民服務，僅以「顏董代收代付總表」將他冠上貪汙罪名，完全不能接受。

顏說，擔任立委初心是服務選民，卻因家庭背景、社會印象，被媒體、司法抹黑，只求二審能公平審判。

公訴檢察官葉建成主張，顏寬恒夫妻二○一三年起竊占土地，該屋後來半價出售，交屋後原屋主甚至還住在裡面，「天底下豈有這種交易？」「顏董代收代付總表」是林妻製作，長達四年又是公司內帳，顯與實際金流相符。

檢方指控顏寬恒沙鹿莊園竊占國有地一○九七平方公尺，另顏任立委期間以林進福為人頭詐領一○八萬元助理費。

一審認定林公司帳務有筆款項，是林指示妻子記帳，寫有「顏董代收代付總表」，清楚載有「代收立法院薪資」，顯示是林代收代付用於顏支出，另豪宅交易也是假買賣。