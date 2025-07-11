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海巡少校淪私菸集團打手 偽造4億元績效詐千萬獎金

聯合報／ 記者林宛諭黑中亮／連線報導

彰化地檢署指揮警調、內政部移民署中區事務大隊等偵辦私菸，查獲數量可觀私菸，進而破獲海巡人員勾結私菸集團舞弊。記者簡慧珍／攝影
彰化地檢署指揮警調、內政部移民署中區事務大隊等偵辦私菸，查獲數量可觀私菸，進而破獲海巡人員勾結私菸集團舞弊。記者簡慧珍／攝影

海巡署偵防分署林姓前少校偵查員，涉嫌在職時勾結特定私菸集團，洩漏查緝情資、協助打壓其他競爭對手，還以街友為人頭，偽造高達四億元行政罰鍰的私菸查緝假績效，共謀詐領千萬獎金，並收賄價值二百多萬元電動車。彰化地檢署昨依貪汙罪嫌起訴六人，對林男求處重刑。

檢警調查，「大餅私菸集團」為國內大規模私菸業者，負責人黃男夫婦（均在逃，通緝中）二○一九年起與卅九歲林姓少校協議，由林洩漏查緝情資給黃姓夫婦規避，還查緝由黃提供的其他私菸業者資訊，充當打手打擊私菸對手。

檢方查出，林還和黃姓夫婦等人找街友當「舉手戶」，充當私菸查緝對象，包括「阿厝私菸案」、「四哥私菸案」、「玉凌私菸案」等，都涉偽造查緝私菸績效，偽造高達四億餘元的行政罰鍰績效，共領走上千萬元檢舉與查緝獎金。這些人頭根本繳不起罰鍰，無行政執行實益。

林男另接受黃送價值二百多萬元的特斯拉名車，並以辦案為由，請地方警分局查詢偵防車車籍洩露給私菸集團，也曾洩漏海巡署彰化、苗栗、台中查緝隊與彰化縣財政處稽查行動、國庫署查緝船舶情資。

檢方昨依貪汙治罪條例違背職務行、收賄、刑法洩密及違反個人資料保護法蒐集及洩漏個資等罪嫌，起訴林男與唐姓、張姓、陳姓、二名徐姓五名私菸業者；林男收賄部分求處十五年重刑，四件私菸案求處八年、五年不等徒刑，犯罪所得共三三二萬元沒收，包括特斯拉轎車和私菸案分得檢舉獎金。

羈押中的林男昨移審彰化地方法院，法院認為黃男夫婦滯留國外，林男又否認犯行，裁定繼續羈押，未禁見，共犯唐男六萬元交保，限制住居。

海巡署偵防分署表示，林遭羈押時先停職，羈押滿三個月後已經免職。

私菸 海巡署 收賄

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