全國地檢署一審主任推薦名單公布 辦京華城案的檢察官林俊言也入圍
法務部檢察官人事審議委員會今召開會前會，針對全國各地檢署一審主任檢察官票選名單進行討論，今年主任缺額共24位，檢審會9位票選委員擬推薦1.5倍人選，也竟是36人入圍，最後交由部長鄭銘謙圈選，偵辦京華城案的北檢檢察官林俊言此次也獲推薦，最後能順利進入「安全名單」，備受關注。
北檢署檢肅黑專組檢察官李頲翰，今年5月以81票拿下主任檢察官票選第4名，沒想到已婚的他卻被檢舉透過交友軟體約砲，並用通訊軟體傳送「等下跟我去開房間」等字眼，北檢召開職務評定會議，認為李頲翰違反檢察官倫理規範，依法官法予以警告，李頲翰的主任之路也泡湯。
李頲翰的退出，影響了北檢票選的排序，排名第5的檢察官黃惠欣升至第4名，而原本排名第6的林俊言， 名次進入第5；若依以往部長「6圈5」的結果，北檢票選前5名的檢察官，都是主任列車「安全名單」。
另外，台中地檢署此次大放送，共有6名檢察官獲推薦，包括偵辦九州博弈洗錢案的檢察官張時嘉。但「最美董座」徐培菁之前透過周刊爆料，指張時嘉有不正訊問狀況，還曾提及要跟徐培菁「私底下當朋友」等語，不過張時嘉否認有此事，可調閱偵訊光碟釐清真相。
新北地檢署檢察官陳柏文表現辦案沉穩、行事作風低調，此次有望進入「4搶3」的圈選；至於橋頭地檢署檢察官楊翊妘，偵辦環保犯罪、毒品走私表現亮眼，有機會成為54期首派指標。
檢審會推薦名單如下：
士林地檢署：林思吟（49期）
台北地檢署：唐仲慶（51期）、朱家蓉（50期）、鄭少珏（46期）、黃惠欣（49期）、林俊言（46期）、劉韋宏（51期）
新北地檢署：陳錦宗（49期）、黃筱文（50期）、陳柏文（51期）、黃佳彥（51期）
桃園地檢署：張家維（52期）、陳書郁（53期）
新竹地檢署：葉子誠（52期）
台中地檢署：吳昇峰（49期）、張富鈞（46期）、謝怡如（47期）、張時嘉（49期）、何建寬（44期）、張凱傑（47期）
南投地檢署：黃慧倫（49期）
苗栗地檢署：楊岳都（52期）
彰化地檢署：陳鼎文（47期）、王元郁（46期）
嘉義地檢署：江炳勳（52期）
台南地檢署：彭盛智（49期）、林怡君（49期）、胡晟榮（47期）、徐書翰（53期）
高雄地檢署：李侑姿（47期）、任亭（48期）、吳韶芹（49期）、許怡萍（45期）
橋頭地檢署：楊翊妘（54期）、周韋志（52期）
屏東地檢署：賴帝安（53期）
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