泰勞病昏不送醫竟丟產業道路 農場主人及共犯判決出爐
潘姓泰勞去年10月在竹縣畜牧場工作時突倒地昏迷，魏姓農場主人擔心雇用非法移工一事曝光，未將人送醫反將潘男丟在新埔鎮115縣道旁產業道路，佯裝路倒報警，潘送醫仍不治，檢警循線逮獲魏等4人，桃園地院今依遺棄罪判刑10月至無罪，可上訴。
起訴指出，2024年10月19日下午，有民眾報案新竹縣新埔鎮115縣道20.5公里旁文水坑產業道路，有人口吐白沫、昏迷倒地，經送林口長庚醫院仍不治，清查身分是47歲逃逸的泰籍潘姓移工，法醫解剖後，研判潘男可能因肝昏迷突然倒地，頭部撞擊地面造成嚴重腦損傷。
經竹縣警方根據地緣關係，發現潘男曾於路倒處附近的畜牧場工作，且同為失聯移工的同事31歲威沙諾事發後行蹤不明，檢方囑警向法院聲請科技偵查許可書，以M化車確認威沙諾所在位置後拘提到案。
泰男威沙諾到案供稱，潘去年10月19日在竹縣畜牧場工作時，不明原因倒地昏迷，魏及黃姓妻子畏懼非法僱用移工事件曝光會挨罰，不僅未打119叫救護車送醫，更不顧潘男性命垂危之際，先換掉潘穿的衣服，避免他人發現潘曾在牧場工作。
魏男邀69歲姚姓運將，與威沙諾幫忙將潘載至文水坑產業道路丟包，40餘分鐘後，姚佯裝路人報警「有人路倒」，魏返回牧場與妻子將潘的衣物、手機等證物燒毀掩飾，檢警將魏姓夫婦、姚姓運將陸續拘提到案。
魏姓夫婦等人得知潘男之死並非因他們遺棄致死大鬆一口氣，對於起訴事實均坦承，法官審酌魏某等人犯罪情節，念及他們坦承犯行，魏姓夫婦也給付潘男家屬10萬元慰問金，審酌被告等智識程度、家庭經濟狀況等情狀，判處魏男10月、黃妻8月徒刑均緩刑2年；泰勞威沙諾判刑8月，刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境；姚姓運將無罪。
法官說明，起訴雖認姚姓運將與魏姓夫婦等人共同犯遺棄罪，經查，姚確實駕車搭載潘男及魏等人至現場，但因他撥打119報案，與救護員保持聯繫，讓救護員迅速抵達現場，又在救護員抵達前始終陪在昏迷的潘男身旁，並未擅自離去，難認有遺棄故意，檢方所提犯罪事實與證據，無法證明姚有罪，因此判他無罪。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言