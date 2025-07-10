泰勞病昏不送醫竟丟產業道路 農場主人及共犯判決出爐

潘姓泰勞去年10月在竹縣畜牧場工作時突倒地昏迷，魏姓農場主人擔心雇用非法移工一事曝光，未將人送醫反將潘男丟在新埔鎮115縣道旁產業道路，佯裝路倒報警，潘送醫仍不治，檢警循線逮獲魏等4人，桃園地院今依遺棄罪判刑10月至無罪，可上訴。

起訴指出，2024年10月19日下午，有民眾報案新竹縣新埔鎮115縣道20.5公里旁文水坑產業道路，有人口吐白沫、昏迷倒地，經送林口長庚醫院仍不治，清查身分是47歲逃逸的泰籍潘姓移工，法醫解剖後，研判潘男可能因肝昏迷突然倒地，頭部撞擊地面造成嚴重腦損傷。

經竹縣警方根據地緣關係，發現潘男曾於路倒處附近的畜牧場工作，且同為失聯移工的同事31歲威沙諾事發後行蹤不明，檢方囑警向法院聲請科技偵查許可書，以M化車確認威沙諾所在位置後拘提到案。

泰男威沙諾到案供稱，潘去年10月19日在竹縣畜牧場工作時，不明原因倒地昏迷，魏及黃姓妻子畏懼非法僱用移工事件曝光會挨罰，不僅未打119叫救護車送醫，更不顧潘男性命垂危之際，先換掉潘穿的衣服，避免他人發現潘曾在牧場工作。

魏男邀69歲姚姓運將，與威沙諾幫忙將潘載至文水坑產業道路丟包，40餘分鐘後，姚佯裝路人報警「有人路倒」，魏返回牧場與妻子將潘的衣物、手機等證物燒毀掩飾，檢警將魏姓夫婦、姚姓運將陸續拘提到案。

魏姓夫婦等人得知潘男之死並非因他們遺棄致死大鬆一口氣，對於起訴事實均坦承，法官審酌魏某等人犯罪情節，念及他們坦承犯行，魏姓夫婦也給付潘男家屬10萬元慰問金，審酌被告等智識程度、家庭經濟狀況等情狀，判處魏男10月、黃妻8月徒刑均緩刑2年；泰勞威沙諾判刑8月，刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境；姚姓運將無罪。