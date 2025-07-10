泰山告街口返還36億投資款贏了 法院准許假執行...但今下午查封未果

泰山公司經營權爭奪戰紛擾多年，龍邦集團取得過半股權後，對前經營團隊以36億元取得街口母公司街口金融科技公司逾40％股權有疑義，提出返還投資款訴訟，一審判決交易無效，街口金科應返還35.958億元，法院也准予假執行；台北地方法院今下午前往街口金科總部查封未果，後續會再依泰山公司陳報資料再執行。

泰山前經營團隊於2023年5月間召開董事會，決議以36億元取得街口金科40.39%股權；然而，大股東龍邦集團於前年臨時股東會拿下多席董事席次，經營權換人執掌，也主張取得街口金科股權的董事會決議無效。

泰山向法院提返還投資款訴訟，認為公司前代表人詹景超與街口金科等簽訂協議對泰山不生效力，要求街口金科返還36億元投資款，台北地院今年5月13日判決泰山勝訴，確認雙方交易無效，街口金科應返還35.958億元股權價金，法院同時也讓泰山於提出11.9億元供擔保後，准予假執行。