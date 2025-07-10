嗆傅崐萁遭架走「葉霸」老師今開庭 公民團體聲援譴責暴力

花蓮花崗國中退休教師「葉霸」葉春蓮，3月初嗆國民黨立委傅崐萁「通匪」後，遭余姓黨工、熊姓女子等人架走驅趕，檢方展開偵辦，今天首開偵查庭，公民團體聲援譴責暴力。葉春蓮表示，被架走只擔心自己會跌倒，不應該遭到這樣的對待。

「葉霸」嗆傅崐萁遭架走事件曝光後，花蓮地檢署查出動手者為余姓黨工、熊姓女子等3人，今天葉春蓮以被害人身分出庭，約20名公民團體集結地檢署門口聲援，喊出「暴力零容忍、聲援葉老師」。

葉春蓮表示，那天其實很單純看到捐樹苗活動，自己是生物老師對樹苗「沒有抵抗力」，沒想到入場是「掛羊頭賣狗肉」，往前走一看是傅崐萁與縣長徐榛蔚，一聽傅在罵總統賴清德，感到很生氣。自己當國中的老師當了一輩子，有人講錯了什麼 ，老師就有責任糾正，或把你講錯的地方指出來，因此才會喊出「不要再到處去做壞事」、「通匪」等話。

葉春蓮說，被趕出來心裡雖然很不是滋味，不過沒有任何不愉快的感覺，在被架走的時候，只有想到自己絕對不能受到傷害，因為年紀大了，萬一摔倒了不但很不堪，甚至後患無窮，也不願意、不甘願在傅崐萁前面跌倒。

律師王泰翔表示，今天是葉老師首次出庭，今年3月2日葉老師以為植樹節活動，結果進去之後發現是這個傅總召的宣講大會，因為表示意見，遭國民黨黨員推拉出去，在這影片中可以看到這是非常典型的暴力行為，任何人都不能忍受。

王泰翔說，不管意見表達如何、政黨傾向如何，這樣子的暴力行為，尤其是對一個80歲的老人家，相信是人看了都於心不忍。今天陪同葉老師跟檢方說明，另外事情過了這麼多個月，但國民黨縣黨部、相關被告沒有跟葉老師道歉，這種犯後態度也會跟檢方一併說明。