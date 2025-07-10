無牌車違停警到場沒開單！北市2警一審獲無罪 法官：這不是貪汙

台北市士林分局社子派出所葉姓、應姓警員，被控在2022年8月處理沒車牌又紅線違停的車輛，未依規定製單告發僅驅趕，事後遭檢舉違停的民眾檢舉，士林地檢署偵結依貪汙圖利罪嫌起訴。士林地院審結，認為2員雖違法，但綜觀整理情節只止於行政疏失，僅需科處行政罰，難直接用貪汙罪判刑，今判2人無罪。

起訴指出，葉男（時年25歲）及應男（時年32歲）是社子派出所警員，2022年8月11日處理賴姓民眾無車牌汽車違停，明知其違規行為不符「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」規定中，得施以勸導或免予舉發條件，2員已無裁量權，仍未依法製單告發並拖吊，反而示意駕駛開走，讓他免受罰。

違停檢舉人黃姓民眾在場旁觀員警處理情形，發現2員未對違停車主開罰，事後向士林地檢署告發2員；士林警分局事後將2員報請停職。

檢方調查，2員辯稱到場未發現，又改稱「案發路段車輛壅塞所以先請賴移車」，但黃姓民眾出示的行車紀錄器畫面顯示，案發時相關路段無塞車情況，台北市警局交通警察大隊也函文指出，現場狀況並無免予舉發情形；2員事後坦承犯行。

檢方認定，公務員對於主管或監督事務應合法公正，2員卻消極不作為，與不法圖得自己或其他私人利益有因果關係，成立違背職務圖利罪，依法起訴2人。

士林地院今審結，判2員無罪，理由指出，無法排除2名被告可能是不熟悉法律，或誤以為自己有裁量權、貪圖方便，才會沒有依照規定對違規賴姓民眾開罰；另外，查閱全案卷證，無積極證據認定被告2人有為賴姓民眾圖取不法利益的犯意，而故意不開舉發單。