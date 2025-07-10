涉勾結私菸集團詐領檢舉獎金 海巡署偵查員已免職並追究幹部責任

有關彰化地檢署偵辦海巡署偵防分署勾結私菸集團、詐領檢舉獎金等案偵結，依違反貪污治罪條例等罪嫌起訴林姓少校偵查員等6人，收賄部分具體求處15年重刑，海巡署偵防分署表示，林姓偵查員於今年3月11日遭羈押時，已立即核予停職，羈押屆滿3個月後，依法予以免職。

海巡署偵防分署表示，林姓偵查員於今年6月11日羈押屆滿3個月後，依法已予以免職，海巡署並強調，全案配合司法機關共偵案件，對於違法犯紀案件零容忍，將以最高標準免職或淘汰不適任人員，並從嚴追究幹部考監不周責任。