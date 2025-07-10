泰山訴請街口返還36億假執行 北院查封暫無結果

泰山新經營團隊主張投資街口金科決議無效，訴請返還投資款36億元獲准，已提擔保以假執行。北院表示，今天查封程序現場無法判定有街口金科財產，後續依債權人陳報再進行執行。

民國112年5月5日，泰山前經營團隊召開董事會，決議以新台幣36億元取得街口電子支付母公司街口金融科技40.39%股權。新經營團隊主張該次董事會決議違法無效，前代表人詹景超與街口金科等簽訂協議對泰山不生效力。

泰山於112年8月30日對街口金科提起返還投資款訴訟，請求返還約35.958億元。一審台北地方法院於今年5月判決泰山勝訴，街口金科需全額返還本金及5%年息，若泰山提供11.986億元為擔保後，得假執行。

泰山隨即向台北地院提繳11億餘元擔保金，聲請假執行街口金科銀行帳戶，因執行未果，轉而假執行街口金科的資產。

台北地方法院表示，今天由民事執行處司法事務官到場執行查封程序，依債權人聲請針對街口金科財產實施查封，但依形式外觀原則，現場無法判定確實有屬於債務人的責任財產，且第三人街口支付當場異議，經債權人表示無意見後而未進行查封程序，後續將依債權人陳報動產所在地，再進行執行程序。

街口金科日前表示，已依程序上訴二審，全力配合法院程序，街口電子支付營運正常，其營運資金與泰山無涉，財務狀況穩健，未影響用戶權益。