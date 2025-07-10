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她掃「統一發票兌獎」APP立刻進帳800元 兩位中獎者領嘸氣炸報警
財政部的「統一發票兌獎」APP非常便民，桃園有名周姓女子先在網路搜尋他人po出的中獎發票照片，以APP掃描只需幾秒鐘，4張中獎發票獎金共800元立刻轉入綁定帳戶內，陳、林姓民眾欲兌獎時，驚覺已遭人盜領，桃園地檢署依詐欺取財罪將周女起訴。
起訴指出，周女利用財政部發布的應用程式「統一發票兌獎」APP，只需翻拍電子發票QR CODE，財政部APP即會依據行動條碼內含的發票號碼資料轉存到APP中，並自動將發票號碼電磁紀錄進行統一發票兌獎，中獎金額則自動轉入綁定的個人金融帳戶內，不需持實體發票前往金融單位進行兌獎的漏洞，輕易取得他人的獎金。
周女先於2023年4月30日及5月1日，在不詳地點上網搜尋他人公布在網路的中獎電子發票，先後在陳姓及林姓民眾在臉書上，分別發現中獎的1張及3張各中得六獎200元的電子發票，翻拍後留存在手機相本內，然後利用財政部APP一一將中獎發票掃描兌獎，總計有800元匯入周女的銀行帳戶內，詐取中獎款項；後經陳、林姓2人欲兌獎領款時，發現獎金早就遭人領取，氣得報警提告，案經財政部北區國稅局告發偵辦。
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