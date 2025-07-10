她掃「統一發票兌獎」APP立刻進帳800元 兩位中獎者領嘸氣炸報警

財政部的「統一發票兌獎」APP非常便民，桃園有名周姓女子先在網路搜尋他人po出的中獎發票照片，以APP掃描只需幾秒鐘，4張中獎發票獎金共800元立刻轉入綁定帳戶內，陳、林姓民眾欲兌獎時，驚覺已遭人盜領，桃園地檢署依詐欺取財罪將周女起訴。

起訴指出，周女利用財政部發布的應用程式「統一發票兌獎」APP，只需翻拍電子發票QR CODE，財政部APP即會依據行動條碼內含的發票號碼資料轉存到APP中，並自動將發票號碼電磁紀錄進行統一發票兌獎，中獎金額則自動轉入綁定的個人金融帳戶內，不需持實體發票前往金融單位進行兌獎的漏洞，輕易取得他人的獎金。