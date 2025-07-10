快訊

群創證實了！因應市場變化「關閉南科五廠」 產能將整併至其他工廠

日本「米騷動」漲價趨緩？自民黨政治難關還在後頭

國家級警報！3縣市超大豪雨狂炸「下到發紫」 降雨熱區曝光

海巡署少校勾結私菸集團做4億假績效詐領獎金 法院裁定延押

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化地檢署偵辦海巡署偵防分署少校偵查員林男涉嫌勾結私菸集團偽造高達4億元行政罰鍰的假績效，詐領檢舉獎金，還幫助「大餅私菸集團」打擊同業異己，彰化地檢署將林男6人依貪污治罪條例等罪起訴，並對林男求處15年重刑，法院今裁定林男延押、另一共犯唐男6萬交保。

檢警調查發現，少校偵查員林男(39歲)與「大餅私菸集團」負責人黃男等成員間長期往來，黃男（綽號大餅）與王女夫婦（均在逃，通緝中）所經營的「大餅私菸集團」是大規模非法製造私菸業者，為擴大在國內私菸市場版圖，竟自2019年起與林男協議，由林男洩漏查緝情資給黃男夫婦以包庇「大餅私菸集團」，更充當「大餅私菸集團」打手，由黃男夫婦提供國內其他私菸產製業者資訊給林男，林男再查緝其競爭對手，讓對手無法和「大餅私菸集團」競爭。

林男勾結黃男夫婦與唐男等5人還利用遊民等無資力的人當「舉手戶」充當遭緝獲對象，偽造查到如「阿厝私菸案」、「四哥私菸案」、「玉凌私菸案」等假績效，創造逾4億行政罰鍰假績效，但其實「舉手戶」根本毫無行政執行實益，林男與單位也因此累積上千萬檢舉獎金、查緝獎金。

黃男更曾以價值2百多萬元的特斯拉Model Y名車行賄林男。而林男也持續利用職權查詢黃男認為可疑的車輛以避免遭其他政府單位查緝到其私菸，並經常以辦案為由協請地方警分局員警為其查詢偵防車車籍資料，多名警員也因此涉案，接受行政及司法調查；並多次洩漏海巡署彰化、苗栗與台中查緝隊與彰化縣財政處菸酒管理科市民聯合稽查行動時間、國庫署查緝船舶情資給黃男知道。

檢方認為，林男身為海巡署偵防分署少校偵查員，本應廉潔自持，卻與私菸業者勾結，還利用請領私菸案件查緝獎金、檢舉獎金各種漏洞，多次向國家詐領財物，嚴重破壞官緘，使對國內私菸查緝制度意旨蕩然無存，且其犯後態度不佳，並無悔意。

因此檢方將林男及共犯私菸業者唐男、張男、陳男、2名徐男等共6人依貪污治罪條例違背職務行、收賄、刑法洩密及違反個人資料保護法蒐集及洩漏個資等罪嫌起訴，林男共5次犯行，其中違背職務收受賄賂求處15年重刑，在阿厝私菸案等其他4案分別求處8年、5年不等徒刑，林男犯罪所得包括特斯拉及私菸案檢舉獎金等共價值332萬多元沒收，對於在逃黃男夫婦等仍持續追緝偵辦中。

在押的林男與唐男遭起訴後，移審彰化地方法院，法院認為林男犯罪嫌疑重大，且所犯包含最輕本刑7年、10年以上有期徒刑之重罪，且又有黃男夫婦滯留國外，尚未到案，而林男又否認犯行，有相當理由足認林男有逃亡、勾串共犯之虞，因此裁定延押，不過未禁見；而唐男則6萬元交保，並限制住居。

彰化地檢署指揮警調、內政部移民署中區事務大隊等偵辦私菸，查獲數量可觀私菸，進而破獲海巡人員勾結私菸集團舞弊。記者簡慧珍／攝影
彰化地檢署指揮警調、內政部移民署中區事務大隊等偵辦私菸，查獲數量可觀私菸，進而破獲海巡人員勾結私菸集團舞弊。記者簡慧珍／攝影

私菸 海巡署

延伸閱讀

海巡署少校包庇私菸業者詐獎金、收賄特斯拉 彰檢求刑15年

史上最大鸚鵡蛋走私案曝光！4512顆保育蛋流向大陸 獲利逾千萬

輕颱來襲海巡署加強岸際巡查 民眾闖海邊警戒區將罰5至25萬元罰鍰

張淵翔、吳國勝昨延押…罷團要求道歉 林沛祥：尊重司法

相關新聞

豐原一家五口命案 中檢決定5具遺體全數解剖釐經死因

豐原王姓一家五口遇黃金投資詐騙損失鉅額，3日被發現走上絕路，台中地檢現正追查背後詐騙集團，既先前傳喚團購黃金的「李團長」李姓女子命15萬元交保後，檢方視案情需要，原僅抽血化驗今決定5具遺體全部解剖，釐清死因。

獨／把警友站當提款機？台中所長詐8萬 涉6個貪汙罪遭起訴

時任台中市警局清水分局沙鹿分駐所林姓所長前後以修繕宿舍、派出所廁所，或是買幫同事買宵夜、開私車加油等理由向沙鹿警友站請款...

影／顏寬恒涉占國有地 今出庭稱無罪 高呼「我非常冤枉！」

國民黨立委顏寬恒因沙鹿莊園豪宅捲入竊占國有地、假買賣及詐領助理費案，一審被依貪汙、偽造文書罪判7年10月、6月；二審今開...

她掃「統一發票兌獎」APP立刻進帳800元 兩位中獎者領嘸氣炸報警

財政部的「統一發票兌獎」APP非常便民，桃園有名周姓女子先在網路搜尋他人po出的中獎發票照片，以APP掃描只需幾秒鐘，4...

海巡署少校勾結私菸集團做4億假績效詐領獎金 法院裁定延押

彰化地檢署偵辦海巡署偵防分署少校偵查員林男涉嫌勾結私菸集團偽造高達4億元行政罰鍰的假績效，詐領檢舉獎金，還幫助「大餅私菸...

盜刻印章詐財侵占禮券…台南清潔隊員認了繳回42萬 二審改判

台南市環保局安南區清潔隊蕭姓女前隊員被控擔任會計，私刻印章等製作不實收據，自2013年2月起至2019年1月止詐取42萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。