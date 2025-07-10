海巡署少校勾結私菸集團做4億假績效詐領獎金 法院裁定延押

彰化地檢署偵辦海巡署偵防分署少校偵查員林男涉嫌勾結私菸集團偽造高達4億元行政罰鍰的假績效，詐領檢舉獎金，還幫助「大餅私菸集團」打擊同業異己，彰化地檢署將林男6人依貪污治罪條例等罪起訴，並對林男求處15年重刑，法院今裁定林男延押、另一共犯唐男6萬交保。

檢警調查發現，少校偵查員林男(39歲)與「大餅私菸集團」負責人黃男等成員間長期往來，黃男（綽號大餅）與王女夫婦（均在逃，通緝中）所經營的「大餅私菸集團」是大規模非法製造私菸業者，為擴大在國內私菸市場版圖，竟自2019年起與林男協議，由林男洩漏查緝情資給黃男夫婦以包庇「大餅私菸集團」，更充當「大餅私菸集團」打手，由黃男夫婦提供國內其他私菸產製業者資訊給林男，林男再查緝其競爭對手，讓對手無法和「大餅私菸集團」競爭。

林男勾結黃男夫婦與唐男等5人還利用遊民等無資力的人當「舉手戶」充當遭緝獲對象，偽造查到如「阿厝私菸案」、「四哥私菸案」、「玉凌私菸案」等假績效，創造逾4億行政罰鍰假績效，但其實「舉手戶」根本毫無行政執行實益，林男與單位也因此累積上千萬檢舉獎金、查緝獎金。

黃男更曾以價值2百多萬元的特斯拉Model Y名車行賄林男。而林男也持續利用職權查詢黃男認為可疑的車輛以避免遭其他政府單位查緝到其私菸，並經常以辦案為由協請地方警分局員警為其查詢偵防車車籍資料，多名警員也因此涉案，接受行政及司法調查；並多次洩漏海巡署彰化、苗栗與台中查緝隊與彰化縣財政處菸酒管理科市民聯合稽查行動時間、國庫署查緝船舶情資給黃男知道。

檢方認為，林男身為海巡署偵防分署少校偵查員，本應廉潔自持，卻與私菸業者勾結，還利用請領私菸案件查緝獎金、檢舉獎金各種漏洞，多次向國家詐領財物，嚴重破壞官緘，使對國內私菸查緝制度意旨蕩然無存，且其犯後態度不佳，並無悔意。

因此檢方將林男及共犯私菸業者唐男、張男、陳男、2名徐男等共6人依貪污治罪條例違背職務行、收賄、刑法洩密及違反個人資料保護法蒐集及洩漏個資等罪嫌起訴，林男共5次犯行，其中違背職務收受賄賂求處15年重刑，在阿厝私菸案等其他4案分別求處8年、5年不等徒刑，林男犯罪所得包括特斯拉及私菸案檢舉獎金等共價值332萬多元沒收，對於在逃黃男夫婦等仍持續追緝偵辦中。