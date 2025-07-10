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盜刻印章詐財侵占禮券…台南清潔隊員認了繳回42萬 二審改判

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市環保局安南區清潔隊蕭姓女前隊員被控擔任會計，私刻印章等製作不實收據，自2013年2月起至2019年1月止詐取42萬多元，且利用採購禮券發放工作人員，侵占剩餘5萬多元禮券，一審判她應執行8年半，不服上訴後認罪且繳回犯罪所得42萬多元，二審改判4年半。

台南高分院指出，蕭女於上訴後，對全部犯行皆已坦承認罪，且本件關於她利用職務上機會詐取財物罪部分，應有刑法第59條酌減其刑規定適用。

合議庭表示，蕭女已將犯罪所得42萬30元予以繳回，又就她所犯3次侵占公務上持有財物罪部分，她所侵占禮券總面額為5萬5350元，減去已扣案禮券面額4896元，所侵占且已消費而未扣案的禮券面額為5萬454元，也已繳回此部分犯罪所得。原判決皆未及審酌，致其量刑不適當。

合議庭認為，蕭女僅為基層公務人員，層級不高，於審理中終能坦承犯行，其犯罪所得金額為42萬30元，並非鉅款，並已全數繳回，未再保有犯罪利得，堪認她已認知到自己行為錯誤，有悔悟之心。

相較於身處決策高位、影響力甚大，犯罪金額動輒數百萬甚至數千萬元高階公務員而言，她所為對法益侵害程度相對較輕，且其並不符合貪汙治罪條例減刑事由，若予宣告法定最低度刑即有期徒刑7年，未免過苛，依刑法第59條規定減輕其刑。

原審認她利用職務上詐取財物罪判7年6月，褫奪公權4年，另侵占公務上持有財物罪3罪，各判1年6月，應執行8年半。二審撤銷改判，認她利用職務上詐取財物罪判3年10月，褫奪公權3年，另侵占公務上持有財物罪3罪，各判1年2月，應執行4年半，可上訴。

台南高分院指出，蕭女上訴後全部認罪，且繳回犯罪所得42萬多元，因而撤銷改判，應執行執行4年半，可上訴。圖／本報資料照
台南高分院指出，蕭女上訴後全部認罪，且繳回犯罪所得42萬多元，因而撤銷改判，應執行執行4年半，可上訴。圖／本報資料照

禮券 台南 侵占

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