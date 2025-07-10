台灣壹傳媒疑險遭「幽靈本票」掏空1.05億 檢方朝偽造有價證券偵辦

香港壹傳媒集團創辦人黎智英在台創立壹週刊、蘋果日報、蘋果新聞網，2021年底熄燈至今已4年，近日驚傳疑遭人以「幽靈本票」意圖掏空公司資產，總金額高達1億500萬元，集團前高層事後向士林地檢署告發3名執票人涉嫌偽造有價證券等罪，檢方已分案偵辦。

壹傳媒創辦人黎智英2001年來台創立壹週刊，2003年推出台灣蘋果日報，曾創下單日銷量逾60萬份的紀錄，風光一時；然而，隨著黎智英在香港遭到當局羈押入獄，壹傳媒台灣事業陸續熄燈，三大品牌至今已停擺超過4年，無任何營運行為，資產亦處於清算階段。

根據鏡報新聞網報導，壹週刊前社長邱銘輝去年11月底收到士林地方法院的裁定，稱一家名為「喬富資本控股管理顧問股份有限公司」聲稱持有壹傳媒台灣分公司的開立的2000萬元本票，但邱銘輝不解，本票開票日前半年壹週刊就已停刊，邱銘輝向前公司法務核對後，發現疑點重重。

不只如此，壹傳媒旗下另一家從未實際對外營運的公司「壹本便利」也收到本票裁定，債權人為「康閎事業有限公司」，票面金額3500萬元；去年12月中旬，停刊的蘋果日報也遭一名男子劉家良（改名為劉世紘）向士林地院聲請5000萬元本票裁定。

壹傳媒前高層與律師會同研判，三張共1.05億元的本票，疑為不明人士利用公司清算未竟之際，涉嫌偽造票據，企圖非法侵占公司剩餘資產，已蒐集相關事證向士林地檢署檢舉告發。