海巡署少校包庇私菸業者詐獎金、收賄特斯拉 彰檢求刑15年

彰化地檢署偵辦海巡署偵防分署少校偵查員林男涉嫌勾結私菸集團製造假績效，詐領檢舉獎金，還幫助「大餅私菸集團」打擊同業異己，甚至接受私菸集團賄絡高達2百萬的特斯拉名車，彰化地檢署依貪污治罪條例等罪將林男等6人起訴，並對林男等人求處15年到5年不等重刑。

彰檢檢察官蔡奇曉前年偵辦某妨害農工商案件時，發現有員警長期使用警用系統為特定人查閱車籍資料，疑有包庇私菸集團情事，經長期蒐證後，查出海巡署偵防分署少校偵查員林男(39歲)與「大餅私菸集團」負責人黃男等成員間有長期不正往來關係，並有假破案及詐領檢舉獎金情事，即指揮法務部廉政署肅貪組及台中與彰化警方、內政部移民署等單位查辦此案。

檢警查出，黃男（綽號大餅）與王女夫婦（均在逃，通緝中）所經營的「大餅私菸集團」是以集團方式大規模非法製造私菸的業者，為擴大「大餅私菸集團」在國內私菸市場版圖，竟自2019年起與林男協議，由林男洩漏查緝情資給黃男夫婦以包庇「大餅私菸集團」，更充當「大餅私菸集團」打手，由黃男夫婦提供國內其他私菸產製業者資訊給林男，林男再強力查緝其競爭對手，讓對手無法和「大餅私菸集團」競爭。

林男也因此獲得查緝私菸績效，可報領查緝獎金與檢舉獎金，而黃男更曾以價值2百多萬元的特斯拉Model Y名車行賄林男。

而林男也持續利用職權查詢黃男認為可疑的車輛以避免遭其他政府單位查緝到私菸，林男經常以辦案為由協請地方警分局員警為其查詢偵防車車籍資料，多名警員也因此涉案，接受行政及司法調查；並多次洩漏海巡署彰化、苗栗與台中查緝隊與彰化縣財政處菸酒管理科市民聯合稽查行動時間、國庫署查緝船舶情資給黃男知道。

檢方認為，林男身為海巡署偵防分署少校偵查員，本應廉潔自持，卻與私菸業者勾結、包庇不予查緝，更利用職務公權力打擊私菸業者對手；還利用請領私菸案件「查緝獎金」、「檢舉獎金」各種漏洞，多次向國家詐領財物，嚴重破壞官緘，使對國內私菸查緝制度意旨蕩然無存，且其犯後態度不佳，並無悔意。