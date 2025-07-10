快訊

美國腦死孕婦成胚胎容器！法規剝奪生育自主權？

指崇越集團幫中芯進關鍵原料 國民黨：郭智輝成紅色破口

盡力了...建臺高中集體報錯名事件 苗栗縣政府改輔導選填志願

聽新聞
0:00 / 0:00

海巡署少校包庇私菸業者詐獎金、收賄特斯拉 彰檢求刑15年

聯合報／ 記者簡慧珍林宛諭／彰化即時報導

彰化地檢署偵辦海巡署偵防分署少校偵查員林男涉嫌勾結私菸集團製造假績效，詐領檢舉獎金，還幫助「大餅私菸集團」打擊同業異己，甚至接受私菸集團賄絡高達2百萬的特斯拉名車，彰化地檢署依貪污治罪條例等罪將林男等6人起訴，並對林男等人求處15年到5年不等重刑。

彰檢檢察官蔡奇曉前年偵辦某妨害農工商案件時，發現有員警長期使用警用系統為特定人查閱車籍資料，疑有包庇私菸集團情事，經長期蒐證後，查出海巡署偵防分署少校偵查員林男(39歲)與「大餅私菸集團」負責人黃男等成員間有長期不正往來關係，並有假破案及詐領檢舉獎金情事，即指揮法務部廉政署肅貪組及台中與彰化警方、內政部移民署等單位查辦此案。

檢警查出，黃男（綽號大餅）與王女夫婦（均在逃，通緝中）所經營的「大餅私菸集團」是以集團方式大規模非法製造私菸的業者，為擴大「大餅私菸集團」在國內私菸市場版圖，竟自2019年起與林男協議，由林男洩漏查緝情資給黃男夫婦以包庇「大餅私菸集團」，更充當「大餅私菸集團」打手，由黃男夫婦提供國內其他私菸產製業者資訊給林男，林男再強力查緝其競爭對手，讓對手無法和「大餅私菸集團」競爭。

林男也因此獲得查緝私菸績效，可報領查緝獎金與檢舉獎金，而黃男更曾以價值2百多萬元的特斯拉Model Y名車行賄林男。

而林男也持續利用職權查詢黃男認為可疑的車輛以避免遭其他政府單位查緝到私菸，林男經常以辦案為由協請地方警分局員警為其查詢偵防車車籍資料，多名警員也因此涉案，接受行政及司法調查；並多次洩漏海巡署彰化、苗栗與台中查緝隊與彰化縣財政處菸酒管理科市民聯合稽查行動時間、國庫署查緝船舶情資給黃男知道。

檢方認為，林男身為海巡署偵防分署少校偵查員，本應廉潔自持，卻與私菸業者勾結、包庇不予查緝，更利用職務公權力打擊私菸業者對手；還利用請領私菸案件「查緝獎金」、「檢舉獎金」各種漏洞，多次向國家詐領財物，嚴重破壞官緘，使對國內私菸查緝制度意旨蕩然無存，且其犯後態度不佳，並無悔意。

因此檢方將林男及黃男共犯唐姓私菸業者、張男、陳男、2名徐男等共6人依貪污治罪條例違背職務行、收賄、刑法洩密及違反個人資料保護法蒐集及洩漏個資等罪嫌起訴，林男共5次犯行，其中違背職務收受賄賂求處15年重刑，在阿厝私菸案、阿三私菸案中所涉罪嫌求刑8年；在四哥私菸案、玉凌私菸案中所涉罪嫌求刑5年，林男犯罪所得包括特斯拉及私菸案檢舉獎金等共價值332萬多元沒收，對於在逃黃男夫婦等仍持續追緝偵辦中。

彰化地檢署指揮警調、內政部移民署中區事務大隊等偵辦私菸，查獲數量可觀私菸，進而破獲海巡人員勾結私菸集團舞弊。記者簡慧珍／攝影
彰化地檢署指揮警調、內政部移民署中區事務大隊等偵辦私菸，查獲數量可觀私菸，進而破獲海巡人員勾結私菸集團舞弊。記者簡慧珍／攝影
海巡署爆發偵查員涉勾結私菸集團行不法之事。記者廖炳棋／翻攝
海巡署爆發偵查員涉勾結私菸集團行不法之事。記者廖炳棋／翻攝

海巡署 私菸

延伸閱讀

美議員提台灣海纜韌性法案 推海巡合作制裁中國攻勢

颱風封島醫療急救 馬祖海巡不畏風浪後送印尼籍傷患

影／無視警訊？金門老翁颱風冒險採蚵受困　海巡急救援依法開罰

憂財劃法影響海巡轉型計畫 海委會爭取安全韌性特別預算295億元

相關新聞

豐原一家五口命案 中檢決定5具遺體全數解剖釐經死因

豐原王姓一家五口遇黃金投資詐騙損失鉅額，3日被發現走上絕路，台中地檢現正追查背後詐騙集團，既先前傳喚團購黃金的「李團長」李姓女子命15萬元交保後，檢方視案情需要，原僅抽血化驗今決定5具遺體全部解剖，釐清死因。

獨／把警友站當提款機？台中所長詐8萬 涉6個貪汙罪遭起訴

時任台中市警局清水分局沙鹿分駐所林姓所長前後以修繕宿舍、派出所廁所，或是買幫同事買宵夜、開私車加油等理由向沙鹿警友站請款...

影／顏寬恒涉占國有地 今出庭稱無罪 高呼「我非常冤枉！」

國民黨立委顏寬恒因沙鹿莊園豪宅捲入竊占國有地、假買賣及詐領助理費案，一審被依貪汙、偽造文書罪判7年10月、6月；二審今開...

台灣壹傳媒疑險遭「幽靈本票」掏空1.05億 檢方朝偽造有價證券偵辦

香港壹傳媒集團創辦人黎智英在台創立壹週刊、蘋果日報、蘋果新聞網，2021年底熄燈至今已4年，近日驚傳疑遭人以「幽靈本票」...

海巡署少校包庇私菸業者詐獎金、收賄特斯拉 彰檢求刑15年

彰化地檢署偵辦海巡署偵防分署少校偵查員林男涉嫌勾結私菸集團製造假績效，詐領檢舉獎金，還幫助「大餅私菸集團」打擊同業異己，甚至接受私菸集團賄絡高達2百萬的特斯拉名車，彰化地檢署依貪污治罪條例等罪將林男等6人起訴，並對林男等人求處15年到5年不等重刑。

影／台南佃西重劃今審理 郭信良再傳證人訴求…合議庭評議後准了

台南市議會前議長郭信良、安南區佃西里長高進見涉以佃西重劃案廠商廖堅志提議買賣抵費地為由，索賄1300萬元被起訴，一審以郭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。